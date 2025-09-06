U23 Việt Nam - U23 Singapore (19h tối nay): Thử thách không dễ dàng

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore, trong khuôn khổ bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (6/9), trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Singapore không cử đại diện tham dự giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Điều đó khiến cho nhiều người nhận định rằng bóng đá Singapore đang khan hiếm nguồn cầu thủ trẻ. Thực tế những gì diễn ra trong thời gian gần đây cũng phản ánh bóng đá trẻ Singapore không mạnh.

Dù vậy, nếu đội tuyển U23 Singapore chủ động chơi phòng ngự, với hàng thủ dày đặc, cũng không dễ để khoan thủng hàng thủ này.

U23 Việt Nam có ưu thế trước U23 Singapore (Ảnh: VFF).

Đây là điều từng xảy ra với đội tuyển U23 Yemen trong trận đấu với U23 Singapore cách đây 3 ngày. Đội bóng đến từ Tây Á giữ bóng nhiều hơn, nhưng họ không tạo được nhiều cơ hội trước khung thành Singapore.

U23 Yemen chỉ thắng sát nút 2-1, với hai bàn thắng đều xuất phát từ những tình huống đá phạt đền (một pha đá phạt đền vào thẳng, một pha đá bồi vào lưới sau khi thủ môn đối phương đẩy được cú sút đầu tiên).

Đội tuyển U23 Việt Nam cần chú ý đến chi tiết này. Chúng ta cần thi đấu đa dạng, kiểm soát bóng tốt, nhằm kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương, rồi tạo ra các khoảng trống trong hàng thủ của U23 Singapore.

Cầu thủ U23 Việt Nam giàu kỹ thuật (Ảnh: VFF).

Tin rằng, với chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam hiện nay, cộng với sự tự tin mà chúng ta đang có, U23 Việt Nam sẽ khiến cho hàng phòng ngự của U23 Singapore rối loạn và bất lực trước các tình huống tấn công của chúng ta.

Ngoài ra, U23 Việt Nam hiện có thêm vũ khí là các tình huống cố định. Nếu khai thác tốt những tình huống này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm cơ hội để chọc thủng lưới đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.

Các cầu thủ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc đá phạt khá tốt. Còn ở phía trong, những cầu thủ gồm Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Lê Viktor tranh bóng bổng giỏi, chớp thời cơ tốt, có thể chọc thủng lưới đối phương.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Trường, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Đình Bắc.

U23 Singapore: Aizil Yazid, Aqil Yazid, Reefdy, Kieran Teo, Andrew Aw, Ong Yu En, Asis, Robson, Danish, Nadim, Jonan Tan.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-0.