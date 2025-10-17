LĐBĐ Malaysia tuyên bố bất ngờ sau khi bị Nepal kiện lên FIFA

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết cơ quan này đã biết được thông tin Liên đoàn bóng đá Nepal gửi đơn khiếu nại lên FIFA liên quan tới việc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ là Hector Hevel khi hai đội gặp nhau tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

Ông Yusoff Mahadi không bận tâm tới việc FAM bị Nepal gửi đơn kiện lên FIFA (Ảnh: NST).

Người đứng đầu bóng đá Malaysia nhấn mạnh không có lý do gì để hoang mang, bởi vụ việc này trùng với vụ FAM bị FIFA buộc tội sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Ông Yusoff Mahadi cho biết: “Tình huống này giống hệt như tình thế của chúng tôi với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi không cần quá bận tâm về khiếu nại của Việt Nam và Nepal lên FIFA, điều quan trọng nhất lúc này là kết quả kháng cáo.

Những gì Nepal đề cập đều liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Vì vậy, dù chúng tôi thắng hay thua trong kháng cáo, tác động cũng sẽ giống nhau đối với cả hai trận, gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Giờ đây, FAM chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng”.

Malaysia đang chờ đợi phán quyết cuối cùng sau khi vừa kháng cáo lên FIFA (Ảnh: FAM).

Ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh FAM không xem nhẹ vụ việc nhưng trọng tâm lúc này vẫn là nỗ lực đảo ngược phán quyết kỷ luật của FIFA. Ông nói thêm: “Chúng tôi không phớt lờ khiếu nại từ phía Nepal nhưng toàn bộ sự tập trung của FAM đang dồn cho tiến trình kháng cáo.

Hãy chờ quyết định cuối cùng, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu FAM kháng cáo thành công, mọi vấn đề liên quan đến hai trận đấu sẽ tự động được giải quyết”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào phán quyết của FIFA và Tòa án thể thao (CAS) để đưa ra án phạt cuối cùng cho Malaysia. Họ có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal hoặc thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả kháng cáo của Malaysia sẽ được công bố trong thời gian tới. Nếu tiếp tục thất bại, FAM sẽ kháng cáo lên CAS.

Chia sẻ với Dân trí, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định không có động thái nào về án phạt dành cho FAM và chỉ chờ kết quả phía Malaysia kháng cáo.