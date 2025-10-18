Tuyển Việt Nam và Malaysia cùng đón tin vui từ FIFA

Tối qua (17/10), FIFA vừa công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 10. Trong tháng này, đội tuyển Việt Nam đã giành hai chiến thắng trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Mặc dù đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đều thắng khá nhọc nhằn nhưng điều đó giúp đội bóng bám đuổi Malaysia ở bảng F với 3 điểm ít hơn.

Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn được cộng 13,7 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ đó, “Rồng vàng” đã tăng 3 bậc, từ vị trí thứ 114 lên thứ 111 thế giới. Nếu giành chiến thắng trước Lào vào tháng 11, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng hạng.

Cũng như đội tuyển Việt Nam, Malaysia đã đón tin vui khi được cộng 13,3 điểm sau hai chiến thắng trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhờ đó, “Bầy hổ” tăng tới 5 bậc, từ thứ 123 lên thứ 118 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của Malaysia trong nhiều năm qua.

Trước khi chờ phán quyết cuối cùng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ, Malaysia cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu và tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan cũng được cộng 13,17 điểm sau hai chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup. Nhờ đó, “Voi chiến” khẳng định vị trí số một Đông Nam Á khi tăng 5 bậc, vươn lên thứ 96 thế giới. Như vậy, Thái Lan đã trở lại top 100 thế giới sau vài tháng bị đẩy xuống dưới.

Ở chiều ngược lại, Indonesia lại đón nhận nỗi buồn. Họ bị trừ 13,21 điểm và tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 122 thế giới sau hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Indonesia cũng mất vị trí thứ ba ở bóng đá Đông Nam Á vào tay của Malaysia. Sau hai thất bại này, HLV Kluivert đã nhận trát sa thải từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Tuyển Malaysia tăng 5 bậc sau hai chiến thắng trước Lào (Ảnh: FAM).

Top đầu thế giới chứng kiến sự biến động. Đội tuyển Tây Ban Nha củng cố ngôi vị số một khi được cộng 5,39 điểm khi thắng Bulgaria và Georgia. Trong khi đó, đội tuyển Pháp bị trừ tới 8,21 điểm sau khi thắng Azerbaijan và bị Iceland cầm hòa. Điều đó khiến họ mất vị trí số hai thế giới vào tay Argentina.

Brazil sau thất bại trước Nhật Bản cũng tụt một bậc xuống vị trí thứ 7 thế giới, đẩy Hà Lan vươn lên xếp thứ 6. Trong khi đó, hai cường quốc bóng đá là Italy và Đức đều tăng 1 bậc và 2 bậc vươn lên xếp thứ 9 và 10.

Quần đảo Faroe là đội bóng ấn tượng nhất trong tháng qua khi được cộng 37,95 điểm sau khi đánh bại hai đối thủ Montenegro và CH Séc. Nhờ đó, họ đã tăng 9 bậc lên xếp thứ 127 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Niger cũng tăng 9 bậc lên xếp thứ 108 thế giới khi bất ngờ đánh bại Zambia và Congo ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.