Xác định hai cặp đấu bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới

Các cặp đấu bán kết giải bóng chuyền thế giới 2025 15h30 ngày 6/9: Nhật Bản - Thổ Nhĩ Kỳ 19h30 ngày 6/9: Italy - Brazil

Ở trận đấu giữa đội tuyển số hai thế giới Brazil và đội tuyển Pháp, đội bóng đến từ Nam Mỹ tỏ ra nhỉnh hơn. Dù vậy, đội tuyển nữ Pháp cũng khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil trải qua những hiệp đấu rất vất vả.

Brazil có trận đấu kịch tính với đội tuyển Pháp (Ảnh: Siam Sport).

Trong hiệp một, Brazil chỉ có thể thắng đội tuyển nữ Pháp với cách biệt sát nút 27-25. Sang đến hiệp hai, trận đấu càng hấp dẫn hơn nữa.

Đôi bên giành giật nhau từng điểm. Ở hiệp đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil còn thắng khó khăn hơn cả hiệp một. Hiệp thi đấu thứ nhì kết thúc với tỷ số 33-31.

Đến hiệp 3, đội tuyển nữ Pháp có dấu hiệu xuống sức, trước khi họ thua ở hiệp đấu này với tỷ số 19-25. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil thắng đội tuyển nữ Pháp 3-0 (27-25, 33-31 và 25-19).

Đội tuyển nữ Brazil giành quyền vào bán kết gặp Italy (Ảnh: Siam Sport).

Ở trận tứ kết còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thắng đội tuyển nữ Mỹ 3-1 (25-14, 22-25, 25-14 và 25-23). Thổ Nhĩ Kỳ giành vé vào bán kết.

Ở vòng bán kết, đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Italy. Đây là cặp đấu rất hấp dẫn, giữa đội số một thế giới (Italy) và đội số hai thế giới (Brazil).

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản (số 4 thế giới) với đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Các trận bán kết sẽ diễn ra chiều và tối 6/9, tại Thái Lan.