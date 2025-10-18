Nhật Bản cân nhắc rời khỏi Liên đoàn bóng đá châu Á

Theo kênh UTV, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cảm thấy bất mãn với cách điều hành và các quyết định thiếu công bằng của AFC. Do đó, họ đang cân nhắc rời khỏi cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á để thành lập liên đoàn riêng, có tên là Liên đoàn bóng đá Đông Á (East Asian Confederation).

Một số quốc gia khác, trong đó có Iraq, được cho là được cho cân nhắc gia nhập nếu kế hoạch này trở thành hiện thực.

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản được cho là sẵn sàng tách khỏi AFC để thành lập liên đoàn riêng (Ảnh: Getty).

JFA đặc biệt không hài lòng với việc AFC thay đổi thể thức AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) khi chuyển sang thi đấu tập trung ở Saudi Arabia từ vòng tứ kết trở đi từ mùa giải trước.

Liên đoàn bóng đá xứ Mặt trời mọc cho rằng AFC đang bị phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ Saudi Arabia và Qatar. Do đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á có không ít quyết định thiếu công tâm, nghiêng về các đại diện của Tây Á.

Quyết định này ảnh hưởng lớn tới các đại diện của Nhật Bản khi phải di chuyển khá xa để thi đấu. Ở mùa giải trước, các CLB Yokohama Marinos hay Kawasaki Frontale đã phải chịu bất lợi này.

Mới đây, Indonesia cũng chịu bất lợi lớn khi phải thi đấu vòng loại thứ 4 World Cup 2026 ở Saudi Arabia. Thậm chí, AFC còn bố trí trọng tài Tây Á điều khiển trận đấu giữa Indonesia và chủ nhà Saudi Arabia.

JFA cảm thấy bất mãn với quyết định "thiên vị" của AFC (Ảnh: Getty).

Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng đá Đông Á dự kiến bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc. Ngoài ra, Nhật Bản cũng muốn mời thêm các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Singapore, Thái Lan và các nền bóng đá thuộc châu Đại Dương như Australia, New Zealand.

Trong lịch sử, có nhiều liên đoàn bóng đá của một quốc gia thay đổi châu lục như trường hợp của Israel chuyển từ châu Á sang châu Âu hay Australia chuyển từ châu Đại Dương sang châu Á. Tuy nhiên, việc một quốc gia tách ra thành lập liên đoàn riêng hoạt động tương tự liên đoàn châu lục là điều chưa từng có tiền lệ.