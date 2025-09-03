U23 Việt Nam - U23 Bangladesh (19h hôm nay): Chiến thắng dễ dàng?

*Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Bangladesh trong khuôn khổ vòng loại giải U23 châu Á 2026, sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 19h tối nay (3/9). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trong số 23 cầu thủ U23 Bangladesh tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026, có 20 cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước, hai người đang thất nghiệp và một cầu thủ đang thi đấu trong đội thuộc Serie D của Italy (tức giải hạng 4 tại Italy) là Olbia.

Đình Bắc (7) và các đồng đội chuẩn bị ra quân tại vòng loại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Người đang thi đấu tại Italy của đội tuyển U23 Bangladesh là tiền đạo cánh trái năm nay mới 19 tuổi Fahamedul Islam.

Từ đầu năm 2025, đội tuyển U23 Bangladesh chỉ mới thi đấu hai trận quốc tế, cả hai đều là các trận giao hữu với đội U23 Bahrain hồi tháng 8. U23 Bangladesh thua cả hai trận, một trận thua 0-1 và một trận thua 2-4.

Nhìn chung, thực lực của U23 Bangladesh không có gì đáng chú ý. Thể hình của đội bóng này cũng không quá cao lớn, ngoại trừ hai tiền đạo Arman Akash (1m85) và Ahmed Nova (1m84).

Tuy nhiên, đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay không quá lo ngại về yếu tố thể hình. Đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik có các trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1m84), Lê Văn Hà (1m84) và Phạm Lý Đức (1m82) có thể hình tốt.

U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng? (Ảnh: VFF).

Chưa hết, thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam cao đến 1m91. Chính vì vậy, các pha bóng bổng hiện không phải là vấn đề lớn của đội tuyển U23 Việt Nam.

Về khả năng kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và khâu tổ chức đội hình, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn. Ngoài ra, các cầu thủ U23 Việt Nam hiện có tinh thần rất tốt, sau ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

Chưa hết, phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam đang ở mức tốt, nhờ giải V-League đã trải qua 3 vòng đấu, nhiều cầu thủ trong đội U23 Việt Nam hiện nay đã trải qua các trận đấu đỉnh cao tại V-League.

Hơn đối thủ về nhiều mặt, lại có thêm ưu thế sân nhà, U23 Việt Nam có lẽ sẽ không quá khó để giành chiến thắng trước đối thủ cùng trang lứa đến từ Bangladesh. Vấn đề còn lại chỉ là chúng ta thể hiện lối chơi ra sao, sử dụng đội hình như thế nào để giữ được sự sung sức cho đến trận cuối cùng của vòng loại.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Võ Anh Quân, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc.

U23 Bangladesh: Mehedi Hasan, Rimon Hossain, Jahid Hasan, Shakil Topu, Zayyan Ahmed, Shekh Morsalin, Cuba Mitchell, Rahman Jony, Tanil Salik, Ahmed Nova, Al Amin.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 3-0.