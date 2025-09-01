Bóng chuyền nữ Trung Quốc thua đội tuyển Pháp ở giải vô địch thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc vốn được đánh giá rất cao ở giải vô địch thế giới 2025, đang diễn ra ở Thái Lan. Dù vậy, đối thủ của đội tuyển Trung Quốc là đội tuyển nữ Pháp cũng rất mạnh.

Đội tuyển nữ Pháp đánh bại đội tuyển Trung Quốc ở vòng 1/8 (Ảnh: Siam Sport).

Ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Pháp giành chiến thắng 25-20. Sang hiệp thứ nhì, đội tuyển nữ Trung Quốc chơi đầy quyết tâm.

Trong hiệp thi đấu này, đôi bên giành giật nhau từng điểm, trước khi đội tuyển nữ Pháp thắng sát nút 27-25, qua đó Pháp dẫn trước 2-0.

Sự hấp dẫn tiếp tục được thể hiện ở hiệp thứ 3. Trong hiệp đấu này, đội bóng chuyền nữ đến từ quốc gia tỷ dân thắng lại 25-22, qua đó thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Dù vậy, đến hiệp 4, các vận động viên (VĐV) Trung Quốc có dấu hiệu xuống sức, trước khi đội tuyển nữ Trung Quốc thua 20-25. Chung cuộc, đội tuyển nữ Trung Quốc thua 1-3 (20-25, 25-27, 25-22 và 20-25).

Vượt qua đội tuyển nữ Trung Quốc, đội tuyển nữ Pháp giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của Pháp ở tứ kết sẽ là đội tuyển nữ Brazil. Đội tuyển nữ Brazil thắng CH Dominica 3-1 (18-25, 25-12, 25-20 và 25-12), trong trận đấu vòng 1/8 diễn ra tối qua (31/8).