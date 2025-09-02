Xác định 4 cặp đấu tứ kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025

Lịch thi đấu tứ kết Ngày 3/9 17h00, Hà Lan – Nhật Bản 20h30, Italy – Ba Lan Ngày 4/9 17h00, Brazil – Pháp 20h30, Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

Ở cặp đấu giữa đội tuyển nữ Mỹ và Canada, hai đội này có lối chơi tương tự nhau. Đội tuyển Mỹ thắng 25-18 trong hiệp đầu tiên, tạm dẫn trước đội tuyển nữ Canada 1-0.

Đội tuyển nữ Mỹ giành quyền vào tứ kết (Ảnh: Siam Sport).

Sang hiệp hai, các cô gái Canada thi đấu đầy quyết tâm. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Canada cũng chỉ gây khó khăn cho các nữ vận động viên (VĐV) Mỹ, chứ không thể giành chiến thắng trước đội hạng 7 thế giới. Ở hiệp thi đấu thứ nhì, đội tuyển nữ Mỹ thắng 25-21, tạm dẫn trước đội tuyển nữ Canada 2-0.

Diễn biến tương tự cũng diễn ra ở hiệp thi đấu thứ 3, đội tuyển nữ Canada vẫn chơi đầy cố gắng, nhưng họ vẫn thua 21-25.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ thắng 3-0 (25-18, 25-21 và 25-21). Chiến thắng trước đội tuyển nữ Canada đưa đội Mỹ vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Italy là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch (Ảnh: Siam Sport).

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ ở tứ kết sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ở cặp đấu còn lại của vòng 1/8 tại giải vô địch thế giới 2025, diễn ra tối qua (1/9) tại Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Slovenia 3-0 (30-28, 25-13 và 29-27).

Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 cũng đã xác định xong các cặp đấu tứ kết, gồm Hà Lan gặp Nhật Bản, Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Italy đối đầu với Ba Lan, còn Brazil chạm trán đội tuyển Pháp.

Trong số này, cặp đấu giữa đội số một thế giới Italy và đội số 3 thế giới Ba Lan, được dự đoán sẽ vô cùng hấp dẫn và căng thẳng. Các trận tứ kết diễn ra trong các ngày 3/9 và 4/9.