HLV Kim Sang Sik loại cầu thủ Việt kiều trước vòng loại U23 châu Á

Mở đầu phần phát biểu, HLV Kim Sang Sik gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ông nhấn mạnh: “Đây là cột mốc lịch sử vô cùng ý nghĩa. Tôi tin rằng niềm tự hào dân tộc sẽ trở thành động lực lớn để các cầu thủ U23 Việt Nam bước vào giải đấu với quyết tâm cao nhất. Chúng tôi sẽ chiến đấu để mang niềm vui đến cho người hâm mộ trong dịp trọng đại này”.

Trước giờ bóng lăn vào ngày mai (3/9), đội tuyển U23 Việt Nam đã chốt danh sách từ 24 cầu thủ xuống còn 23 cầu thủ. Người bị loại khỏi danh sách 24 cầu thủ trước đó là tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

HLV Kim Sang Sik tự tin trước giờ bóng lăn (Ảnh: VFF).

HLV Kim Sang Sik nói về quyết định này: “Trần Thành Trung là cầu thủ có kỹ thuật và tinh thần tốt. Cậu ấy sẽ còn phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới. Tôi không lựa chọn cậu ấy ở giải lần này, nhưng Thành Trung có thể khoác áo các đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tiếp theo”.

“Tôi tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam có động lực để thi đấu tốt tại vòng loại giải U23 châu Á 2026”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Khi được hỏi về Lê Viktor, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết anh là cầu thủ giàu tiềm năng, nhưng việc sử dụng còn tùy thuộc đối thủ và chiến thuật từng trận: “Ban huấn luyện đang tìm cách để phát huy tối đa khả năng của Lê Viktor, lựa chọn thời điểm phù hợp để cậu ấy tỏa sáng”.

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C, cùng với các đội U23 Bangladesh, Singapore và Yemen. Bảng đấu này diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ), từ ngày 3/9 đến 9/9.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng (Ảnh: VFF).

Trước các trận đấu vòng loại châu Á, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á, đó là động lực tiếp theo cho đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu này. Tôi đã nghiên cứu các đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C”.

“Bước đầu, tôi đánh giá U23 Yemen là đội mạnh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin sẽ thi đấu tốt để giành kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Ngày mai (3/9), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại bảng C gặp U23 Bangladesh trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cho biết toàn đội đang ở trạng thái sung sức, không có chấn thương nghiêm trọng. Đội trưởng Khuất Văn Khang chỉ bị căng cơ nhẹ nhưng đủ khả năng ra sân ở trận mở màn gặp U23 Bangladesh.

Trước thềm giải đấu, HLV Kim Sang Sik gửi gắm thông điệp tới người hâm mộ: “Ở Phú Thọ, mỗi khi đội tuyển thi đấu, khán đài luôn rực đỏ cờ Tổ quốc, đó là nguồn động lực vô giá cho các cầu thủ. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đến sân cổ vũ để U23 Việt Nam có thêm sức mạnh, thi đấu thật tốt và giành kết quả như mong đợi”.

Về phía các đối thủ của chúng ta ở bảng C, HLV Firdaus Kassim (U23 Singapore) nói: “U23 Việt Nam là đội có trình độ châu Á, chứ không riêng gì Đông Nam Á. Việc được thi đấu với đội tuyển U23 Việt Nam trong những ngày sắp tới là cơ hội cho chúng tôi học hỏi kinh nghiệm”.

Còn HLV Amin Al Suneini (U23 Yemen) lên tiếng: “Lực lượng của U23 Yemen có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Chúng tôi sẽ tính toán từng trận một tại giải đấu này. Tôi cho rằng mọi đối thủ đều khó khăn”.

“Chúng tôi hội quân từ tháng 7, với 34 cầu thủ. Sau đó, tôi sàng lọc và chốt danh sách xuống còn 23 cầu thủ như hiện nay”, HLV Amin Al Suneini nói thêm.