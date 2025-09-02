Bóng đá Đông Nam Á “dạo chơi” vào tháng 9, chờ bùng nổ những ngày cuối năm

Loạt trận FIFA Days (chuỗi ngày các đội tuyển trên toàn thế giới làm nhiệm vụ quốc tế, theo lịch thi đấu thống nhất do FIFA ấn định) tháng 9 sẽ diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9. Với các đội Đông Nam Á, đây là khoảng thời gian mà họ có những trận giao hữu nhẹ nhàng, chủ yếu rà soát lực lượng chờ loạt trận chính thức vào tháng 10 và tháng 11.

Cái tên đáng chú ý nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong số các đối thủ ở Đông Nam Á, có lẽ là Malaysia (hạng 125 thế giới). Đội bóng được mệnh danh Harimau Malaya, sẽ đá giao hữu với Singapore (hạng 159) vào ngày 4/9. Sau đó, vào ngày 7/9, Malaysia gặp Palestine (hạng 98).

Malaysia sẽ thi đấu giao hữu với Singapore và Palestine trong tháng 9 (Ảnh: VFF).

Cả Singapore và Palestine đều không phải là các đội mạnh. Điều đó cho thấy đội tuyển Malaysia chủ yếu chỉ muốn “làm nóng” trong những ngày này, chờ chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 sẽ trở lại vào tháng 10 tới đây.

Tương tự như thế là trường hợp của Thái Lan (hạng 102 thế giới). Đội bóng xứ sở Chùa Vàng sẽ gặp đội tuyển Fiji (hạng 150) ở bán kết giải giao hữu King’s Cup vào ngày 4/9. Nếu vượt qua Fiji, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Iraq (hạng 58) và Hong Kong (Trung Quốc, hạng 147) vào ngày 7/9.

Còn nếu thua Fiji (khả năng này cực thấp vì đội tuyển Fiji rất yếu), Thái Lan cũng sẽ chạm trán đội thua trong cặp bán kết giữa Iraq và Hong Kong. Nếu không có gì bất ngờ, Thái Lan sẽ gặp Iraq trong trận chung kết King’s Cup vào ngày 7/9.

Với Singapore, đội bóng đảo quốc sư tử ngoài trận đấu với Malaysia vào ngày 4/9 nói trên, sẽ gặp Myanmar (hạng 160) vào ngày 9/9. Ngược lại, Myanmar chỉ có một trận đấu giao hữu với Singapore vào ngày 9/9.

Lịch thi đấu của các đội Đông Nam Á trong tháng 9 (Ảnh: ASEAN Football).

Đội bóng thuộc Đông Nam Á đang có nhu cầu thi đấu “làm nóng” với các đội mạnh nhiều nhất là Indonesia, cũng chỉ liên hệ thành công với hai đối thủ ở tầm trung bình là Đài Loan và Lebanon.

Indonesia (hạng 118 thế giới) sẽ gặp đội tuyển Đài Loan (hạng 172 thế giới) vào ngày 5/9. Sau đó, họ sẽ thi đấu với Lebanon (hạng 112 thế giới) vào ngày 9/9. Indonesia đang muốn thành công tại vòng loại World Cup, nhưng họ vẫn chưa có cách nào để được thi đấu với các đối thủ mạnh hơn những đội nói trên.

Chi tiết không khó để nhận ra là ngoài đội tuyển Iraq (hạng 58) và Palestine (hạng 98), các đối thủ còn lại của đại diện Đông Nam Á trong dịp FIFA Days tháng 9, không đội nào nằm trong top 100 của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Đồng thời, chỉ có Iraq được đánh giá mạnh hơn so với các đội trong khu vực.

Điều đó cho thấy, so với việc các đối thủ đá những trận giao hữu quốc tế với các đội tượng không mạnh, việc đội tuyển Việt Nam thi đấu các trận giao hữu trong nước, gặp các CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội trong những ngày FIFA Days tháng 9, không phải là chuyện đáng bàn.

Với các trận giao hữu gặp những CLB trong nước, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn hoàn toàn có thể có sự chuẩn bị tốt, cho những trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, gặp Lào và Nepal vào tháng 10 và tháng 11 tới.