Thua đáng tiếc Thái Lan, tuyển futsal Việt Nam chấp nhận xếp nhì bảng

Hai đội bóng futsal Việt Nam và Thái Lan đã sớm giành vé đi tiếp ở bảng B giải futsal châu Á sau khi giành 6 điểm ở hai trận gặp Lebanon và Kuwait. Trận quyết đấu giữa hai đội để xác định ngôi đầu bảng.

Trận đấu này cho thấy thực lực cân bằng của hai đội. Futsal Việt Nam đã chơi tốt và tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Thế nhưng, Thái Lan lại chiến thắng nhờ cú dứt điểm xuất thần ở cự ly hẹp của Krit Aransanyalak ở phút 36.

Công Viên bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn (Ảnh: FAT).

Kết quả này giúp Thái Lan đứng đầu bảng B với 9 điểm, còn tuyển futsal Việt Nam xếp thứ hai bảng đấu với 6 điểm. Chúng ta sẽ gặp đội nhất bảng A ở vòng tứ kết.

Bước vào trận đấu này, Thái Lan dồn lên ép sân, còn tuyển futsal Việt Nam chơi phòng ngự chủ động. Sau thời gian đầu lép vé, đoàn quân của HLV Giustozzi đã dồn lên tấn công.

Hai đội thi đấu giằng co, tạo ra thế trận nghẹt thở. Cơ hội đáng chú ý nhất ở hiệp 1 thuộc về Đinh Công Viên. Cầu thủ của Việt Nam đã đối mặt với thủ môn Thái Lan nhưng không thành công.

Krit Aransanyalak ăn mừng bàn thắng duy nhất trận đấu (Ảnh: FAT).

Sang hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam vẫn cho thấy sự tự tin. Trong hiệp đấu này, "Những chiến binh sao vàng" đã tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. Đáng chú ý nhất là tình huống đệm bóng hụt ngay trước khung thành của Thái Huy ở phút 28.

Trong thế trận giằng co, Thái Lan đã chiến thắng ở khoảnh khắc khi Krit Aransanyalak ghi bàn duy nhất trận đấu tới từ tình huống dứt điểm ở góc hẹp ở phút 36. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.

Điểm đáng chú ý ở trận đấu sắp diễn ra, dù đội tuyển futsal Việt Nam thắng hay thua Thái Lan, chúng ta cũng không thể chọn đối thủ ở tứ kết. Đối thủ của đội bóng trong tay HLV Diego Giustozzi (người Argentina) ở vòng đấu knock-out là một trong hai đội Indonesia hoặc Iraq.

Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iraq diễn ra sau trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đến vài tiếng. Chính hai đội Indonesia và Iraq mới là những đội được quyền chọn đối thủ ở tứ kết, chứ không phải đội tuyển futsal Việt Nam hay Thái Lan.

Đấy chính là lý do để cho rằng đây chưa phải là lúc chúng ta quyết đấu với đội bóng láng giềng Thái Lan. Dĩ nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn sẽ thi đấu quyết tâm, nhưng vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng lực lượng như thế nào trong trận đấu sắp diễn ra?

Có thể các cầu thủ dự bị, những cầu thủ ít được sử dụng trong các trận đấu trước đó, sẽ được thi đấu nhiều hơn trong trận gặp Thái Lan. Việc làm này vừa giúp giảm tải cho các trụ cột, vừa giúp các cầu thủ ít được thi đấu, có cơ hội ra sân nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Trước giờ bóng lăn, HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam nói: “Mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa đội vào tới bán kết. Tôi hiểu điều đó rất khó, bởi trình độ giữa các đội ở châu Á hiện nay không còn quá chênh lệch. Chúng tôi là một tập thể mới, mang theo mục tiêu dài hạn là giành quyền tham dự kỳ World Cup tiếp theo”.

Tôi tin rằng đội bóng của tôi đang có sự cân bằng tốt, đặc biệt ở tuyến giữa, và có thể duy trì sự tập trung trong suốt 40 phút của từng trận đấu (trong môn futsal, mỗi trận có 40 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc). Chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh và đánh bại các đội mạnh ở châu Á”.

“Về các đối thủ ở tứ kết, hai đội Indonesia và Iraq có phong cách rất khác nhau. Iraq sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt, kỹ thuật và sức mạnh. Indonesia thì chơi khá giống chúng tôi, thiên về tốc độ với lối đá tấn công trực diện.

Indonesia là một đội rất mạnh của châu Á và họ sẽ thi đấu trước khoảng 15.000 khán giả nhà. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi thích gặp Iraq hơn. Việc thi đấu trước khoảng 1.000 khán giả trung lập sẽ thuận lợi hơn so với bầu không khí cuồng nhiệt của việc đối diện với 15.000 khán giả của Indonesia”, HLV Diego Giustozzi khẳng định.

Từ phát biểu trên có thể thấy rằng, đội tuyển futsal Việt Nam và HLV Diego Giustozzi sẽ sử dụng trận đấu với Thái Lan chiều nay, chuẩn bị cho vòng tứ kết.