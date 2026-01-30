Bốc thăm vòng play-off Champions League: Real Madrid tái ngộ Mourinho

Theo kết quả bốc thăm vòng play-off Champions League, Real Madrid sẽ tái ngộ với Benfica của HLV Mourinho. Đây là màn so tài tái hiện lại trận đấu giàu cảm xúc ở lượt trận cuối vòng bảng mùa giải này.

Trong trận đấu đó, Benfica đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Real Madrid để lách qua khe cửa hẹp và giành vé đi tiếp đầy nghẹt thở. Đáng chú ý, bàn thắng đưa Benfica đi tiếp được thực hiện bởi thủ môn Trubin ở phút 90+8.

Real Madrid tái ngộ với Benfica, đội bóng vừa thắng họ ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League (Ảnh: Getty).

Real Madrid được kỳ vọng sẽ có màn "trả thù" Benfica. Chính trận thua này khiến cho Los Blancos mất vé vào thẳng vòng 1/8. Do đó, màn tái đấu của hai đội ở vòng play-off rất đáng để chờ đợi.

Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ đối đầu với một trong hai đội bóng Sporting Lisbon hoặc Man City ở vòng 1/8.

Trong khi đó, đương kim vô địch PSG sẽ đối diện với thử thách khó khăn là Monaco, đội bóng đã quá hiểu họ khi cùng thi đấu ở Ligue 1. Monaco tiềm ẩn nhiều khả năng có thể gây bất ngờ trước đội bóng của HLV Luis Enrique. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ đụng độ với Chelsea hoặc Barcelona ở vòng 1/8.

Kết quả bốc thăm vòng play-off và phân nhánh vòng knock-out Champions League (Ảnh: UEFA).

Còn lại, nhìn chung các đội bóng mạnh đều không gặp thử thách khó khăn. Inter Milan đối đầu với Bodo Glimt, Newcastle chạm trán với Qarabag, Juventus gặp Galataysaray, còn Dortmund đụng độ với Atalata.

Loạt trận lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra trong hai ngày 17,18/2, còn các trận lượt về diễn ra một tuần sau đó.