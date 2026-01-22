U23 Việt Nam chịu tổn thất trước trận gặp U23 Hàn Quốc

Sau thất bại trước U23 Trung Quốc ở vòng bán kết giải U23 châu Á diễn ra vào tối 20/1, toàn đội U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.

Hiểu Minh dính chấn thương trong trận đấu với U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Đây là trận đấu đáng mong chờ. HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với đội bóng quê hương U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước trận đấu này, U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất.

HLV Kim Sang Sik chắc chắn không có sự phục vụ của hai trụ cột hàng thủ là Hiểu Minh và Lý Đức. Hiểu Minh đã dính chấn thương dây chằng rất nặng trong trận gặp U23 Trung Quốc. Dự kiến, cầu thủ này phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Trong khi đó, Lý Đức bị treo giò sau khi phải nhận thẻ đỏ cũng trong trận gặp U23 Trung Quốc.

Điều đó có nghĩa rằng HLV Kim Sang Sik sẽ mất đi hai cầu thủ vô cùng quan trọng ở hàng thủ. Nhiều khả năng, ông thầy người Hàn Quốc sẽ sử dụng hai cầu thủ dự bị là Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh thay thế. Đức Anh đã được tung vào sân sau khi Hiểu Minh dính chấn thương trong trận đấu với U23 Trung Quốc.

Lý Đức vắng mặt trong trận đấu với U23 Hàn Quốc vì án treo giò (Ảnh: AFC).

Trên hàng công, Đình Bắc đã gặp vấn đề sức khỏe trước trận đấu với U23 Trung Quốc. Điều đó khiến cho cầu thủ này không có màn trình diễn tốt nhất. Ở hàng tiền vệ, Thái Sơn và Xuân Bắc cũng cày ải liên tục từ đầu giải.

Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ tiến hành xoay vòng đội hình trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Các cầu thủ dự bị như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Quốc Cường, Anh Quân… nhiều khả năng sẽ được tạo điều kiện ra sân.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam không có thành tích đối đầu tốt với U23 Hàn Quốc. Trong 6 lần gặp nhau, U23 Việt Nam hòa 1, thua 5 trước đối thủ này.