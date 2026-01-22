AFC gửi thông điệp đặc biệt tới U23 Việt Nam sau thất bại

Sau thất bại với tỷ số 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 vào tối 20/1, trang AFC Asian Cup (thuộc quyền quản lý của AFC) đã đăng tải đoạn video các cầu thủ U23 Việt Nam không kìm được nước mắt sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

U23 Việt Nam trải qua hành trình đáng nhớ ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Kèm theo đó, trang AFC Asian Cup đã đăng tải dòng chú thích xúc động: “Họ đã cống hiến hết mình. Họ đã chiến đấu đến những giây cuối cùng. Một chiến dịch U23 châu Á đáng nhớ dành cho những người hùng Việt Nam này”.

Bài đăng ngay lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi thu hút được hàng nghìn lượt thích. Rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng động viên những chiến binh của U23 Việt Nam.

Đội bóng đã trải qua hành trình đáng nhớ ở giải U23 châu Á. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik lần đầu tiên đứng đầu bảng và họ đã xuất sắc giành chiến thắng trong cả ba trận đấu. Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam cũng chiến đấu quả cảm trước U23 UAE sau 120 phút. Trận thua trước U23 Trung Quốc chỉ là cú sảy chân đáng tiếc của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trong khi đó, trang ASEAN Football cũng đăng tải thông điệp: “Bền bỉ, không lùi bước trước áp lực và cũng không cúi đầu trước thử thách” để nói về hành trình đã qua của U23 Việt Nam.

Trang ASEAN Football viết: “Khi thất bại không còn là điểm kết thúc, mà trở thành niềm tự hào chung của Đông Nam Á. U23 Indonesia năm 2024 và U23 Việt Nam năm 2026, hai cột mốc khác nhau, hai màu áo khác nhau, nhưng cùng để lại một nỗi tiếc nuối khi dừng bước ở vòng bán kết.

Thất bại trước U23 Trung Quốc không phải là điểm kết thúc với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Nước mắt đã rơi. Những giấc mơ còn dang dở. Nhưng không có thất bại nào là vô nghĩa. Bởi cả hai đội đã chiến đấu với niềm tin không lay chuyển, lòng dũng cảm và tinh thần không thể khuất phục.

U23 Indonesia năm 2024 bước ra sân khấu lớn với sự tự tin của một thế hệ mới, sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với những ông lớn của châu Á. U23 Việt Nam năm 2026 tiếp nối hành trình được hun đúc bởi bản lĩnh, không lùi bước trước áp lực, không cúi đầu trước thử thách.

Bán kết có thể là điểm dừng của giải đấu, nhưng tinh thần hai đội bóng thì không dừng lại ở đó. Những gì chúng ta chứng kiến không chỉ là U23 Indonesia hay U23 Việt Nam, mà là nền bóng đá Đông Nam Á đang vươn mình mạnh mẽ, hiên ngang hơn trên bản đồ bóng đá châu Á.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia thua một trận đấu nhưng nhận được sự tôn trọng. Họ lỡ hẹn với chung kết nhưng tiến gần hơn tới tương lai. Và trên hết, bóng đá Đông Nam Á tự hào khi không còn chỉ là vai phụ ở giải đấu châu lục. Chúng ta đang cùng nhau tiến về phía trước, và hành trình ấy vẫn còn rất dài”.

Vào lúc 22h ngày 23/1, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á.