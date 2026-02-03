Báo Malaysia bình luận về tổn thất của tuyển Việt Nam

“Đội tuyển Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề chấn thương trước trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Malaysia vào tháng 3 tới”, tờ Makan Bola mở đầu bài viết.

Văn Hậu dính chấn thương trong trận đấu của CLB Công an Hà Nội với Ninh Bình (Ảnh: Minh Quân).

Việc hàng loạt cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Văn Trường đều dính chấn thương khiến cho đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất nặng nề.

Tờ báo của Malaysia bình luận: “Thái Sơn, Hiểu Minh và Văn Trường đều gặp chấn thương nghiêm trọng và cần thời gian dài để hồi phục. Thái Sơn, Hiểu Minh và Văn Trường được xác nhận bị đứt dây chằng chéo trước (ACL). Trong đó, Hiểu Minh dính chấn thương nặng trong trận đấu với U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á. Còn Thái Sơn vừa gặp vấn đề khi trở về thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Đoàn Văn Hậu cũng gặp chấn thương trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Ninh Bình. Cựu hậu vệ trái của CLB Hà Nội đã không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam lo ngại Văn Hậu có nguy cơ tái phát chấn thương nặng. Trước đó, cầu thủ này từng phải nghỉ thi đấu tới 25 tháng vì vấn đề tương tự”.

Bên cạnh đó, tờ Makan Bola cũng nhắc tới hai sự vắng mặt của Đình Bắc và Lý Đức vì án treo giò khi họ phải nhận thẻ đỏ ở giải U23 châu Á. Tờ báo này bình luận: “Không chỉ gặp khó khăn về lực lượng do chấn thương, đội tuyển Việt Nam còn thiếu vắng thêm hai cầu thủ khác vì án treo giò là Nguyễn Đình Bắc và Phạm Lý Đức.

Đình Bắc không thể ra sân trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vì án treo giò (Ảnh: AFC).

Cả hai phải chấp hành án cấm thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ tại giải U23 châu Á 2026. Lý Đức bị truất quyền thi đấu trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, còn Đình Bắc không may mắn nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), án treo giò này sẽ được áp dụng lên cấp độ đội tuyển quốc gia”.

Cuối bài viết, tờ Makan Bola cho rằng HLV Kim Sang Sik khá đau đầu về vấn đề lực lượng. Ông cần phải tính toán kỹ lưỡng khi đội tuyển Malaysia đang nắm trong tay lợi thế lớn với chiến thắng 4-0 ở lượt đi.

Ở thời điểm này, Malaysia vẫn đang chờ đợi phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao (CAS) liên quan tới việc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Sau đó, căn cứ vào phán quyết này, AFC cũng sẽ đưa ra án phạt với “Bầy hổ”.