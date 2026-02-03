Tuyển futsal Việt Nam thua Indonesia, dừng bước ở tứ kết giải châu Á

Tuyển futsal Việt Nam dừng bước tại tứ kết giải futsal châu Á 2026 sau thất bại 2-3 trước chủ nhà Indonesia, diễn ra vào tối 3/2. Thầy trò HLV Diego Giustozzi đã không thể lật ngược thế cờ trước đối thủ mạnh, dù đã nỗ lực hết mình trong trận đấu đầy kịch tính.

Ngay từ những phút đầu, Indonesia đã thể hiện sự chủ động với lối chơi tấn công tốc độ cao. Phút thứ 4, Brian Ick mở tỷ số cho đội chủ nhà, tạo áp lực lớn lên hàng phòng ngự Việt Nam. Tiếp đà hưng phấn, Indonesia tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 11, Andiansyad Nur nhân đôi cách biệt bằng một cú dứt điểm dễ dàng sau một loạt các pha phối hợp ấn tượng.

Đội tuyển Indonesia thi đấu chặt chẽ trước Việt Nam (Ảnh: VFF).

Hai bàn thua sớm buộc tuyển futsal Việt Nam phải thay đổi chiến thuật, tập trung kiểm soát bóng và tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số. Cuối hiệp một, các cầu thủ Việt Nam đã có một vài cơ hội tốt, nhưng đáng tiếc không thể tận dụng để làm thay đổi tỷ số.

Thế trận có phần khởi sắc hơn cho đội bóng áo đỏ sau giờ nghỉ. Phút 25, Đa Hải dứt điểm gọn gàng, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng cho tuyển futsal Việt Nam.

Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Giustozzi không kéo dài. Chỉ ít giây sau, Indonesia đã tận dụng sai sót của hàng phòng ngự Việt Nam để ghi thêm bàn thắng, tái lập khoảng cách hai bàn. Trong những phút cuối trận, tuyển futsal Việt Nam chơi Power-play và rút ngắn tỉ số xuống 2-3 do công của Đa Hải. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Giustozzi đã không thể tận dụng cơ hội tốt hơn nữa để thay đổi cục diện trận đấu.

Các chân sút Việt Nam chưa tận dụng tốt cơ hội trước cầu môn Indonesia (Ảnh: VFF).

Với kết quả thua chung cuộc 2-3, tuyển futsal Việt Nam đã phải nói lời chia tay giải futsal châu Á 2026, trong khi Indonesia giành quyền vào bán kết gặp tuyển Nhật Bản.