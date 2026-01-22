U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc: Cú ngã cần thiết và bài học tương lai

U23 Việt Nam đánh giá sai đối thủ

90 phút trận bán kết giải U23 châu Á với U23 Trung Quốc đã kết thúc trong nỗi thất vọng lớn với toàn đội U23 Việt Nam. Trước trận đấu, người hâm mộ đã vẽ ra những viễn cảnh đầy mộng mơ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Nhưng rồi, tất cả sự kỳ vọng đã vỡ tan như bong bóng.

U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Nhìn vào trận đấu, rất khó để nói rằng U23 Việt Nam có điều gì tiếc nuối ở trận gặp U23 Trung Quốc. Đó là thất bại không thể bào chữa của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Sau trận đấu, cầu thủ Liu Haofan của U23 Trung Quốc đã đúc kết: “U23 Việt Nam thất bại vì coi nhẹ U23 Trung Quốc. Còn chúng tôi lại luôn tôn trọng từng đối thủ”.

Có lẽ, chuỗi 4 trận toàn thắng cùng những lời tung hô không ngớt đã vô tình “làm hại” U23 Việt Nam. Khi tất cả đều nghĩ về chiến thắng trước U23 Trung Quốc, có nghĩa rằng chúng ta đã thua ngay từ vạch xuất phát khi không đánh giá đúng chất lượng đối thủ.

Qua chuyện này, chúng ta lại nhớ về thất bại của Tào Tháo trong trận Xích Bích thời Tam Quốc. Một đội quân với 20 vạn quân đã thất bại thảm hại trước 5-6 vạn quân của liên minh Tôn-Lưu. Từng chiến thuyền của quân Tào đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Quân số đông hơn đối thủ rất nhiều khiến Tào Tháo chủ quan và không tính được chiến thuật của đối thủ. Hay trong Tam Quốc, 70 vạn binh của Lưu Bị cũng thất bại thảm bại trước Đông Ngô ở trận Di Lăng vì sai lầm tương tự.

Rõ ràng, việc không đánh giá đúng sức mạnh của U23 Trung Quốc khiến U23 Việt Nam bị ngợp khi đối thủ thay đổi lối chơi. HLV Antonio Puche đã thay đổi lối chơi khi yêu cầu toàn đội dâng cao chơi pressing trước U23 Việt Nam, thay vì phòng ngự co cụm như những trận đấu trước.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra khá bị động trước đối thủ chơi pressing quyết liệt như vậy. Hệ quả, chúng ta mất quyền kiểm soát tuyến giữa, gần như không thể triển khai tấn công. U23 Trung Quốc đã tận dụng rất tốt điểm yếu chống bóng bổng của U23 Việt Nam để tung ra những “đòn kết liễu”.

U23 Việt Nam bị ngợp khi U23 Trung Quốc thay đổi lối chơi (Ảnh: AFC).

Điều đó cho thấy, khác biệt lớn nhất của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở trận đấu này nằm ở tâm thế. Công bằng mà nói, U23 Việt Nam thi đấu rất tốt ở giải đấu này nhưng vòng knock-out luôn chứng kiến những “cú ngã bất ngờ”. Chỉ cần một thời khắc sơ sểnh, đội bóng đã phải trả giá đắt.

Cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo, Bae Ji Won chia sẻ với Dân trí: “U23 Việt Nam bị ngợp, không thể thích nghi với lối chơi thiên về thể lực, mạnh mẽ của U23 Trung Quốc. Điều đó dẫn tới việc đội bóng của HLV Kim Sang Sik mất hoàn toàn thế trận. Tôi tin rằng nếu U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện được mình như những trận đấu trước, họ hoàn toàn có thể đánh bại được U23 Trung Quốc”.

Một bài học nhớ đời của U23 Việt Nam

Quay trở lại câu chuyện của Tào Tháo và Lưu Bị ở trên. Cả hai đều chịu thất bại rất lớn. Tuy nhiên, họ lại có cách đối phó khác nhau với thất bại. Trong khi Tào Tháo không suy sụp, vẫn lạc quan động viên binh sĩ sau thất bại, thì Lưu Bị lại buồn bã mà qua đời.

Suy cho cùng, trong cuộc đời, ai cũng từng trải qua thất bại, thậm chí là cú sốc lớn. Điều quan trọng nhất là chúng ta đối phó ra sao trong tình cảnh ngặt nghèo, để vươn mình trở lại. Từng thất bại là mỗi lần chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn.

Thất bại trước U23 Trung Quốc là cú ngã cần thiết với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Đôi khi “sự tròn trịa” từ quá sớm lại không tốt cho những cầu thủ trẻ. Sẽ ra sao nếu thần đồng Lamine Yamal giành giải Quả bóng vàng 2025 (thay vì Dembele). Nếu điều đó xảy ra, cầu thủ này sẽ thâu tóm gần như mọi danh hiệu cao quý ở tuổi 18. Người ta tự hỏi nếu mọi thứ đầy đủ quá sớm, Yamal còn gì để phấn đấu?

HLV Hansi Flick là người lo lắng nhất về việc Yamal "chạy quá nhanh". Ông thừa nhận: "Điều tôi muốn từ Yamal là khả năng cải thiện. Cậu ấy phải làm việc chăm chỉ để đạt tới trình độ của Messi hay C.Ronaldo”.

Messi hay C.Ronaldo đều biết cách tự đứng lên từ những giọt nước mắt. Thậm chí, Messi từng có ý định rời bỏ đội tuyển Argentina sau hai thất bại ở trận chung kết Copa America liên tiếp. Nhưng rồi, anh đã đứng dậy, gồng gánh Argentina vô địch Copa America, World Cup. C.Ronaldo cũng vậy. Sự nghiệp của anh nhiều lần bị "quật ngã" tơi tả vì những thất bại.

Trở lại với U23 Việt Nam, họ đã cùng HLV Kim Sang Sik chinh phục hàng loạt danh hiệu lớn như giải U23 Đông Nam Á, SEA Games. Thậm chí, một vài thành viên còn vô địch AFF Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam. Qua 15 trận toàn thắng của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, quả bóng của sự kỳ vọng đã được bơm căng phồng (tới mức quên đi sức mạnh của chính mình).

Ở góc nhìn tích cực, trận thua trước U23 Trung Quốc còn là điều tốt. Nó giúp quả bóng kỳ vọng ấy nổ tung, để đưa các cầu thủ trở về mặt đất. Họ cần phải ý thức bản thân mình là ai, trước khi bước vào hành trình chinh phục nhiều cột mốc lớn hơn trong sự nghiệp.

U23 Việt Nam cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại (Ảnh: AFC).

Không ai cấm tuổi trẻ thất bại. Chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau đớn cùng cực của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam qua những giọt nước mắt của họ sau trận thua trước U23 Trung Quốc. Nhưng ngày mai, những nỗi buồn ấy sẽ nguôi ngoai, để lại bài học vô cùng quý giá cho các chiến binh trẻ tuổi.

Không có những giọt nước mắt, làm sao có thành công rực rỡ. Tái sinh từ thất bại, âu cũng là quy luật của cuộc sống. Chỉ cần họ trau dồi kỹ năng từng ngày và bơm căng động lực, họ vẫn còn cơ hội chinh phục nhiều đấu trường lớn hơn trong sự nghiệp.