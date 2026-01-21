Chuyên gia Trung Quốc ngạc nhiên vì lối chơi của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc

“Một chiến thắng dễ chịu và thỏa mãn”, đó là bình luận của tờ 163 (Trung Quốc) về chiến thắng 3-0 của đội nhà trước U23 Việt Nam ở vòng bán kết giải U23 châu Á vào tối 20/1. Tờ báo này còn không ngần ngại đưa đội bóng của HLV Puche lên mây xanh.

U23 Việt Nam không thể hiện được mình trong trận đấu với U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

“Không phải vì U23 Việt Nam không tiến bộ mà U23 Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn. Trước trận đấu này, nhiều người cho rằng lối chơi của đoàn quân HLV Puche bị động, chủ yếu dựa vào hàng phòng ngự. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng đã nằm ngoài dự đoán của dư luận”, tờ 163 bình luận.

Phóng viên của tờ 163 cũng phỏng vấn bình luận viên Huang Jianxiang (Hoàng Kiện Tường) về trận đấu vừa qua. Ông nêu quan điểm: “Thú thực là tôi đã mong đợi U23 Việt Nam thể hiện lối chơi phức tạp hơn. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi màn trình diễn của U23 Trung Quốc.

Ở trận đấu này, U23 Trung Quốc đã thể hiện chiều sâu lực lượng phong phú hơn. Khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng, cách tổ chức lối chơi của đội bóng đều rất nổi bật. Điều đó cho thấy bóng đá Trung Quốc có thể chơi thứ bóng đá phức tạp. Tôi rất vui vì điều này”.

Trong khi đó, chuyên gia Luo Ming cho biết: “Trong 4 trận đầu tiên, U23 Trung Quốc chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, có vẻ như HLV Antonio Puche đã đoán trước U23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự lùi sâu. Do đó, ông đã áp dụng lối chơi pressing tầm trung và tầm cao.

Các chuyên gia cho rằng trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Trung Quốc rất cao (Ảnh: AFC).

Dù áp dụng bất kỳ chiến thuật nào, nền tảng của thành công vẫn nằm ở kỹ năng xử lý bóng của các cầu thủ. Khi chơi phòng ngự phản công, bóng lên tới phần sân đối phương vẫn có thể được giữ lại và triển khai.

Còn ở trận đấu với U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc đã mạo hiểm với những đòn đánh thẳng vào trung lộ. Ngay cả khi bị đối thủ vây ráp, các cầu thủ Trung Quốc vẫn có thể xử lý bóng tương đối thoải mái, xoay trở linh hoạt. Đây là điểm cho thấy bóng đá Trung Quốc thực sự tiến bộ”.

Ở trận chung kết giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Nhật Bản vào lúc 22h ngày 24/1. Còn U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba vào lúc 22h ngày 23/1.