Báo Indonesia, Thái Lan không thể tin nổi khi U23 Việt Nam thua đậm

“U23 Việt Nam không thể tái hiện chiến tích ngọt ngào năm 2018. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc”, tờ CNN Indonesia mở đầu bài viết về thất bại của U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 châu Á vào tối 20/1.

U23 Việt Nam bất ngờ thất bại trước U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Tờ báo này phản ánh: “U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng từ đầu giải. Họ đã ghi 8 bàn thắng và toàn thắng trong 4 trận đấu. Thế nhưng, họ bỗng dưng lại sa sút khó tin trong trận đấu với U23 Trung Quốc.

Đối thủ của họ, U23 Trung Quốc, thi đấu kém hiệu quả từ đầu giải khi chỉ ghi 1 bàn nhưng bỗng dưng lại chọc thủng lưới U23 Việt Nam tới 3 bàn. Trung vệ Liu Haofan cho rằng, chiến thắng mà anh và đồng đội có được là nhờ tâm lý và tinh thần chiến đấu. Trong khi đó, U23 Việt Nam có vẻ như không đánh đúng đối thủ”.

Tờ Football5star (Indonesia) giật tít: “Giấc mơ tái hiện kỳ tích năm 2018 của U23 Việt Nam tan vỡ. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik thua trắng 0-3 trước U23 Trung Quốc”. Trong bài viết, tác giả thừa nhận việc U23 Việt Nam thua tới 3 bàn trước U23 Trung Quốc là điều bất ngờ. Trước đó, “Những chiến binh sao vàng” đã thể hiện sức mạnh kinh ngạc khi toàn thắng cả 4 trận”.

U23 Việt Nam chưa thể tái hiện kỳ tích lọt vào chung kết giống năm 2018 (Ảnh: AFC).

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola cũng dùng từ “khó tin” để nói về thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc. Họ nhấn mạnh giấc mơ vô địch của HLV Kim Sang Sik và các học trò khép lại một cách “hụt hẫng”.

Trong khi đó, tờ Siam Sport (Thái Lan) cho rằng thất bại trước U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc không làm lu mờ sự nỗ lực của toàn đội từ đầu giải. Việc lọt vào bán kết giải U23 châu Á là thành công của bóng đá Việt Nam.

Tờ Ball Thai khẳng định chấn thương của trung vệ Hiểu Minh đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, khiến U23 Việt Nam đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Đó cũng là nhận định của HLV Kim Sang Sik sau trận đấu.