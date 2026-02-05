HLV Mano Polking lên tiếng vì chấn thương của Đình Bắc

Ở lượt trận cuối cùng bảng A cúp C1 Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 6-1 trước Tampines Rovers của Singapore. Tuy nhiên, trong trận đấu này, Đình Bắc không ra sân một phút nào.

Đình Bắc dính chấn thương ở CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mano Polking đã tiết lộ rằng tiền đạo của U23 Việt Nam đã dính chấn thương trong buổi tập trước trận đấu.

HLV người Brazil chia sẻ: “Đình Bắc bị chấn thương ở phút chót. Đó là lý do vì sao cậu ấy không thể ra sân. Tôi cũng cho 7 cầu thủ đá chính nghỉ ngơi và những người được trao cơ hội đã làm rất tốt. Đó là cơn đau đầu dễ chịu của tôi khi lựa chọn nhân sự”.

Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong trận đấu này. Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời với nhiều cầu thủ không thường xuyên thi đấu. Hôm nay, họ đã thể hiện được chất lượng của mình.

Nhưng bạn sẽ mắc sai lầm nếu nghĩ rằng tuần tới, mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Tuần tới là một trận đấu hoàn toàn khác”.

HLV Mano Polking tự hào về các học trò (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Ngoại trừ Đình Bắc, hai cầu thủ khác của U23 Việt Nam là Lý Đức cùng Minh Phúc đều được HLV Mano Polking trao cơ hội ra sân trong trận đấu với Tampines Rovers. Tuy nhiên, Minh Phúc đã phải rời sân trên cáng ở hiệp 2. Trong khi đó, Lý Đức được tạo điều kiện tối đa để thể hiện bản thân.

Hiện tại, mức độ chấn thương của Đình Bắc vẫn chưa được xác định cụ thể. Nếu tiền đạo của U23 Việt Nam phải nghỉ dài hạn thì đó là thông tin không tích cực với CLB Công an Hà Nội khi họ đang đua vô địch V-League và lọt vào vòng 1/8 cúp C2 châu Á.

Đáng chú ý, ở cúp châu Á, đối thủ của CLB ngành công an chính là Tampines Rovers. Hai lượt trận sẽ diễn ra vào ngày 11/2 và ngày 18/2.