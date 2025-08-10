HLV Thái Lan không ngại áp lực khi đối đầu với tuyển nữ Việt Nam

Tuyển nữ Thái Lan thắng 7-0 trước Campuchia

Sau lượt trận thứ hai bảng A diễn ra chiều và tối qua (9/8), đội tuyển nữ Thái Lan tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm, hiệu số 14-0. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm, hiệu số 13-0, đứng thứ nhì bảng B.

Trận đấu giữa hai đội nữ Việt Nam và Thái Lan tới đây sẽ định đoạt ngôi đầu bảng A. Trước trận đấu này, HLV Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ Thái Lan tỏ ra tự tin: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, sẵn sàng với áp lực phải thi đấu trên sân đối phương”.

HLV Futoshi Ikeda (Ảnh: FAT).

“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về đội tuyển nữ Việt Nam. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi, có kỹ thuật cá nhân tốt. Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chuẩn bị thật kỹ cho trận đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Futoshi Ikeda nói thêm.

Hiện tại, cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan đều đã giành vé vào bán kết. Điều đáng chú ý ở chỗ cho dù đội nào giành ngôi đầu bảng A, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều không thể chọn đối thủ ở bán kết, do bảng A kết thúc trước bảng B một ngày.

HLV Futoshi Ikeda chia sẻ: “Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung giải quyết từng trận một. Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ tập trung vào việc đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở trận tiếp theo, chứ chưa nghĩ đến đối thủ ở bán kết”.

Đội tuyển nữ Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A (Ảnh: FAT).

Cùng quan điểm với vị HLV người Nhật Bản, tiền đạo Janistha Jinanthuya của đội tuyển nữ Thái Lan lên tiếng: “Tôi cho rằng chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho giải năm nay. Đội tuyển nữ Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng chúng tôi luôn có sự kết hợp tốt”.

“Chúng tôi luôn nghĩ đến vòng bán kết, nhưng ngay lúc này, dù phải đối đầu với bất kỳ đội nào ở giai đoạn knock-out, đội tuyển nữ Thái Lan cũng sẽ quyết đấu”, Janistha Jinanthuya khẳng định.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 12/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Bảng xếp hạng bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (Ảnh: AFF).