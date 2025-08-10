Thể thao Malaysia muốn nhập tịch hàng loạt VĐV dự SEA Games 33

Phát biểu trên truyền thông Malaysia, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết việc nhập tịch cho các VĐV để họ khoác áo đội tuyển thể thao Malaysia không thành vấn đề, miễn là các VĐV nhập tịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện do các liên đoàn hoặc hiệp hội thể thao khác nhau của Malaysia đặt ra.

Đội tuyển bóng đá Malaysia có rất nhiều cầu thủ nhập tịch (Ảnh: NST).

Bà Hannah Yeoh nói: “Nhập tịch là quá trình cấp quốc tịch cho các cá nhân gốc nước ngoài, để họ có thể đại diện cho Malaysia tham dự các sự kiện quốc tế. Mục đích của việc nhập tịch cho các VĐV để họ nâng cao thành tích cho các đội tuyển thể thao quốc gia”.

“Việc tuyển chọn VĐV nhập tịch phải tuân theo các tiêu chí do từng liên đoàn hoặc hiệp hội thể thao Malaysia đặt ra. Việc nhập tịch sẽ được tiến hành cho mọi môn thể thao, từ cử tạ, nhảy cầu, bắn súng, cho đến điền kinh”, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh nói thêm.

Trước đó, thành công của đội tuyển bóng đá Malaysia trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch đã kích thích các môn khác ở đất nước này, cũng muốn thực hiện việc nhập tịch cho các VĐV mà họ ưa thích.

Cầu thủ nhập tịch giúp đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm lần chỉ biết hòa và thua (Ảnh: VFF).

Hồi ngày 10/6 vừa qua, đội tuyển bóng đá Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, với sự góp sức rất lớn của các cầu thủ nhập tịch. Đây là chiến thắng đầu tiên của Malaysia trước đội tuyển bóng đá Việt Nam, sau nhiều năm liên tục Malaysia chỉ hòa và thua.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh chia sẻ quan điểm: “Ví dụ Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) không cấm việc sử dụng các tay vợt nhập tịch ở các đội tuyển quốc gia”.

“Chính vì vậy, Liên đoàn quần vợt Malaysia (LTAM) chỉ yêu cầu các VĐV nhập tịch tuân thủ mọi luật lệ và quy định có liên quan trong việc nhập tịch”, vẫn là lời của bà Hannah Yeoh trên truyền thông Malaysia.

Phát biểu vừa nêu của người đứng đầu Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia có thể mở đường cho việc các VĐV nhập tịch Malaysia sẽ xuất hiện rất nhiều tại SEA Games 33, diễn ra cuối năm nay ở Thái Lan.