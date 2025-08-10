HLV Mai Đức Chung hạ quyết tâm thắng Thái Lan, giành ngôi đầu bảng

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm 7-0 trước Indonesia

Sau trận thắng 7-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội nữ Indonesia, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi chưa hài lòng về đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu này. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, chúng tôi đã có thể thắng đối thủ với tỷ số 10-0”.

HLV Mai Đức Chung (Ảnh: VFF).

“Ở trận đấu vừa diễn ra, tôi có một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát, nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ trẻ ban đầu chơi chưa tốt, nhưng trong hiệp hai, họ thể hiện tốt hơn”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam có cùng 6 điểm với Thái Lan, nhưng chúng ta tạm xếp nhì bảng do kém đối thủ chỉ số phụ. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ tranh ngôi đầu bảng với đội bóng nữ xứ sở Chùa Vàng vào ngày 12/8 tới.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về trận đấu sắp diễn ra: “Chúng tôi đã theo dõi đội tuyển nữ Thái Lan từ đầu giải đến giờ. Họ có lực lượng trẻ trung và có cả những cầu thủ nhập tịch”.

Đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng nhì bảng A (Ảnh: VFF).

“Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là đánh bại Thái Lan để giành ngôi nhất bảng A. Cơ hội chiến thắng của đôi bên trong trận đấu sắp tới ngang nhau. Đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn, đội đó sẽ thắng”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Ở các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội nữ Việt Nam và Thái Lan, ưu thế nghiêng hẳn về phía đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Ở SEA Games 30 năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 1-0 trong trận chung kết ở Manila (Philippines). Đến SEA Games 31 năm 2022, chúng ta lại thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết tại Quảng Ninh.

Bảng xếp hạng bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á (2025 Ảnh: AFF).