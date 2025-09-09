U23 Campuchia tạo nên cơn địa chấn, suýt có vé dự giải châu Á

U23 Campuchia là hiện tượng thú vị ở giải U23 châu Á. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng Đông Nam Á đã cầm hòa đối thủ mạnh hơn là U23 Oman với tỷ số 0-0. Sau đó, tới lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Chùa tháp đã thắng U23 Pakistan với tỷ số 1-0.

Trước lượt trận cuối cùng, U23 Campuchia đối diện với nhiệm vụ thắng U23 Iraq để giành vé đi tiếp. Đoàn quân của HLV Koji Gyotoku tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Hòa 0-0 trước U23 Iraq, U23 Campuchia bị loại đáng tiếc. Họ là đội bóng duy nhất bị loại mà không thủng lưới bàn nào (Ảnh: Asean Football).

Trong trận đấu này, U23 Campuchia lựa chọn lối chơi phòng ngự, phản công. Họ chỉ cầm bóng 25% nhưng cũng khiến cho U23 Iraq thực sự gặp khó.

Thống kê cho thấy U23 Campuchia có tới 7 lần bắn phá khung thành của U23 Iraq trong trận đấu này (so với 8 cú dứt điểm của U23 Iraq). Họ được hưởng 3 quả phạt góc (so với 4 quả của U23 Iraq).

Thế nhưng, điều đáng tiếc là U23 Campuchia không thể ghi nổi một bàn thắng nào để lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á.

Với trận hòa 0-0 trước U23 Iraq, U23 Campuchia xếp thứ hai ở bảng G với 5 điểm sau 3 trận, xếp trên U23 Oman (4 điểm) và U23 Pakistan (0 điểm). Thế nhưng, đội bóng xứ Chùa tháp không thể lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đây là điều đáng tiếc bởi U23 Campuchia đã trải qua giải đấu thành công vượt mong đợi. Họ duy trì thành tích bất bại và không thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Thống kê cho thấy, U23 Campuchia là đội bóng duy nhất không thủng lưới mà vẫn bị loại.

Dù sao, qua giải đấu này, người hâm mộ đã thấy được sự tiến bộ của bóng đá Campuchia ở lứa trẻ. Đó sẽ là tiền đề cho sự phát triển của bóng đá xứ Chùa tháp trong tương lai.