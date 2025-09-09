Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp Yemen

Vào lúc 19h hôm nay (9/9), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Yemen trong trận đấu quyết định ở bảng C giải U23 châu Á. Trước thềm trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang nắm trong tay lợi thế lớn.

U23 Việt Nam được đánh giá cao trước trận gặp U23 Yemen (Ảnh: Minh Quân).

Chúng ta đang đứng đầu bảng C với cùng 6 điểm sau hai trận giống như U23 Yemen nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa trong trận đấu này là giữ ngôi đầu bảng và giành vé tham dự giải U23 châu Á.

Dù vậy, U23 Việt Nam không bước vào trận đấu này với tư tưởng cầm hòa đối thủ. Với đội hình chất lượng cộng thêm yếu tố sân nhà, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao trước thềm trận đấu với U23 Yemen.

Theo dự đoán của siêu máy tính Be Soccer, U23 Việt Nam có tới 58,2% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này. Hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội bóng là 1,85 bàn.

Ở bên kia chiến tuyến, cơ hội giành chiến thắng của U23 Yemen chỉ là 19,3%, với hiệu số bàn thắng kỳ vọng dự kiến là 0,96 bàn. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 22,5%.

U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Yemen ở vòng loại giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: Minh Quân)

Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng U23 Việt Nam chiến thắng là 1-0 với tỷ lệ 11,1%. Tiếp theo là các tỷ số 2-0 (10,3%), 2-1 (9,9%). Còn ở khả năng U23 Yemen chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 0-1 với 5,8% và 2-1 (5,1%). Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 10,7%.

Đáng chú ý, ở vòng loại giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen trong trận đấu quyết định để giành vé. Người hâm mộ kỳ vọng kết quả trên sẽ lặp lại để giúp U23 Việt Nam có lần thứ 6 liên tiếp tham dự giải đấu châu Á.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng về nhì ở giải U23 châu Á năm 2018 sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Ở hai giải đấu gần nhất vào các năm 2022 và 2024, chúng ta đều dừng bước ở vòng tứ kết.