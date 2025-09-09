AFC nói thẳng về U23 Việt Nam trước trận đấu quyết định

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định với U23 Yemen ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á vào lúc 19h hôm nay (9/9) trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang dẫn đầu bảng C trước trận đấu này với cùng 6 điểm như U23 Yemen nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

AFC cho rằng U23 Việt Nam vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất (Ảnh: Minh Quân).

Do đó, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen là hoàn thành mục tiêu giành vé dự giải U23 châu Á. Tuy nhiên, AFC cho rằng đội bóng Tây Á vẫn còn cơ hội khi U23 việt Nam không có phong độ tốt nhất.

AFC viết: “Bảng C sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng khi cả U23 Việt Nam và U23 Yemen. Hai đội bóng cùng có 6 điểm sau hai lượt trận. Chủ nhà U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành vé tham dự giải U23 châu Á.

Mặc dù vậy, đại diện của Đông Nam Á vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Điều này mang tới hy vọng cho U23 Yemen có thể tạo nên bất ngờ”.

Theo quy định của AFC, 11 đội đứng đầu các bảng đấu và 4/11 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự giải đấu tại Saudi Arabia vào năm sau.

U23 Việt Nam cần cẩn trọng bởi chỉ cần một sơ sểnh trong trận đấu với U23 Yemen cũng có thể khiến đội bóng trả giá đắt (Ảnh: Minh Quân).

Hiện tại, trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng, có 4 đội giành 6 điểm là U23 Trung Quốc, U23 Iran, U23 Turkmenistan, U23 Yemen và 3 đội có 4 điểm là U23 Indonesia, U23 Kyrgyzstan và U23 Lebanon. Ở lượt trận cuối cùng, hầu hết các đội trong số này đều phải đối đầu với đội nhất bảng.

Với tình hình này, nếu như trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen kết thúc với tỷ số hòa, nhiều khả năng hai đội sẽ giành vé đi tiếp. Còn đội thua ở cặp đấu này sẽ đối diện với nguy cơ bị loại khá cao. Do đó, U23 Việt Nam cần phải thực sự cẩn trọng bởi chỉ cần một phút giây sơ sểnh, đội bóng cũng có thể phải trả giá.