U22 Việt Nam 1-1 U22 Lào (hết hiệp 1): Bàn thua bất ngờ

HLV Kim Sang Sik: "U22 Lào tiến bộ rõ rệt, nhưng U22 Việt Nam sẽ thắng"

"SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng với U22 Việt Nam, và điều đó cũng đúng với U22 Lào. HLV Ha Hyeok Jun đã giúp U22 Lào tiến bộ rõ rệt. Ngày mai là trận ra quân đối với cả hai đội. Đối với một bảng đấu chỉ có ba đội nên mỗi trận đều mang tính quyết định. Chúng tôi phải giành chiến thắng để tạo cơ hội đi tiếp. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất cho trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan vào chiều 2/12.

HLV Ha Hyeok Jun bắt tay HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Kim Sang Sik và HLV Ha Hyeok Jun biết khá rõ nhau, hai người cùng quê Busan, Hàn Quốc. Trong quá khứ, hai người cũng từng vài lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cũng như cấp độ trẻ. Nói về kinh nghiệm đối đầu với HLV Ha Hyeok Jun trong quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cho biết ông dành sự tôn trọng cao cho người đồng nghiệp, cũng là đồng hương.

"Ở trận đối đầu gần nhất, đội bóng của tôi đã thắng 2-0 trước đội bóng của HLV Ha Hyeok Jun. Dẫu vậy, dấu ấn của ông ấy ở bóng đá Lào rất rõ nét, đặc biệt đội U22 Lào, từ cách tổ chức đến lối chơi. Tôi luôn tôn trọng năng lực của ông ấy. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung phân tích và xây dựng phương án phù hợp nhất để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào", ông Kim Sang Sik nói.

HLV U22 Lào tự tin tạo bất ngờ trước Việt Nam ở SEA Games 33

"Chúng tôi đã nhận thức rõ tầm quan trọng của SEA Games và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Tôi tự tin rằng đội có thể tạo ra bất ngờ, và tất cả những gì nằm trong khả năng của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Ngày mai, tôi chỉ mong các cầu thủ thể hiện hết mình, còn kết quả thì không thể đoán trước", HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào mở đầu buổi họp báo tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan vào chiều 2/12.

HLV Ha Hyeok Jun và HLV Kim Sang Sik tham dự buổi họp báo trước trận (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại bảng B, U22 Lào không được đánh giá cao như U22 Việt Nam hay U22 Malaysia trong việc tìm vé vào bán kết, tuy nhiên HLV Ha Hyeok Jun cho rằng điều đó không có nghĩa ông và các học trò sẽ từ bỏ hy vọng vượt qua vòng bảng.

“Để vượt qua vòng bảng, thắng một trận và hòa một trận cũng có thể đủ, mặc dù việc vào bán kết chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi hiện có hai cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan, họ có trình độ cao và có thể tạo hiệu ứng tích cực để cả đội hướng tới chiến thắng”, ông nói.

Khuất Văn Khang: “Trận gặp U22 Lào không nói trước được điều gì”

Theo Văn Khang, U22 Việt Nam cần nâng cao khả năng gắn kết và khâu dứt điểm. Đây là những vấn đề được HLV Kim Sang Sik cho các cầu thủ rèn luyện nhiều thời gian qua.

Với cá nhân, Văn Khang tin rằng mình sẽ có được kết quả tốt hơn so với kỳ SEA Games trước ở Campuchia: “Tôi tham dự SEA Games trước nhưng kết quả không được như mong muốn. Với kỳ SEA Games lần này, chúng tôi quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Tôi nghĩ đó là áp lực nhưng cũng là động lực để anh em bảo ban, cố gắng đạt kết quả tốt nhất”.

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội trên sân tập (Ảnh: VFF).

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, đội trưởng U22 Việt Nam nhấn mạnh: “U22 Lào chơi rất tốt, có nhiều cầu thủ chơi ở đội tuyển quốc gia Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì nhưng chắc chắn U22 Việt Nam sẽ làm hết sức để giành chiến thắng”.