HLV Kim Sang Sik: "U22 Lào tiến bộ rõ rệt, nhưng U22 Việt Nam sẽ thắng"

"SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng với U22 Việt Nam, và điều đó cũng đúng với U22 Lào. HLV Ha Hyeok Jun đã giúp U22 Lào tiến bộ rõ rệt. Ngày mai là trận ra quân đối với cả hai đội. Đối với một bảng đấu chỉ có ba đội nên mỗi trận đều mang tính quyết định. Chúng tôi phải giành chiến thắng để tạo cơ hội đi tiếp. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất cho trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan vào chiều 2/12.

HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm chung bảng với U22 Lào và U22 Malaysia tại bảng B. 16h ngày 3/12, U22 Việt Nam sẽ thi đấu với U22 Lào, sau đó 8 ngày, U22 Việt Nam sẽ thi đấu với U22 Malaysia. Theo điều lệ của SEA Games 33, chỉ có đội đầu bảng mới chắc chắn có quyền vào bán kết và mục tiêu thứ nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik là vượt qua vòng bảng.

HLV Kim Sang Sik và HLV Ha Hyeok Jun biết khá rõ nhau, hai người cùng quê Busan, Hàn Quốc. Trong quá khứ, hai người cũng từng vài lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cũng như cấp độ trẻ. Nói về kinh nghiệm đối đầu với HLV Ha Hyeok Jun trong quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cho biết ông dành sự tôn trọng cao cho người đồng nghiệp, cũng là đồng hương.

"Ở trận đối đầu gần nhất, đội bóng của tôi đã thắng 2-0 trước đội bóng của HLV Ha Hyeok Jun. Dẫu vậy, dấu ấn của ông ấy ở bóng đá Lào rất rõ nét, đặc biệt đội U22 Lào, từ cách tổ chức đến lối chơi. Tôi luôn tôn trọng năng lực của ông ấy. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung phân tích và xây dựng phương án phù hợp nhất để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào", ông Kim Sang Sik nói.

HLV Ha Hyeok Jun (U22 Lào) và HLV Kim Sang Sik (U22 Việt Nam) họp báo chiều 3/3 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chia sẻ về kỳ vọng về môn bóng đá tại đấu trường SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik nói: "Tuyển Việt Nam thời gian qua không có được những kết quả thật sự tốt ở đấu trường châu Á. Dẫu vậy, tôi tin đội tuyển có thể làm tốt hơn, bởi chúng ta sở hữu những phẩm chất đủ để đạt được thành tựu cao hơn nữa. Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia rất cuồng nhiệt với bóng đá và tôi hy vọng có thể tạo nên một làn sóng tích cực góp phần thúc đẩy bóng đá Đông Nam Á phát triển. Chúng tôi phải nghiêm túc với mọi giải đấu, và SEA Games cũng không ngoại lệ".

Lần đầu tham dự SEA Games, nhưng HLV Kim Sang Sik không giấu tham vọng vô địch cùng U22 Việt Nam, ông cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games và tôi muốn tập trung tối đa cho giải đấu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển ở mọi hình thức, từ tới sân cổ vũ trực tiếp hay theo dõi qua truyền hình. Chúng tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất, mang lại niềm vui cho mọi người”.