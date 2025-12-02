HLV U22 Lào tự tin tạo bất ngờ trước Việt Nam ở SEA Games 33

"Chúng tôi đã nhận thức rõ tầm quan trọng của SEA Games và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Tôi tự tin rằng đội có thể tạo ra bất ngờ, và tất cả những gì nằm trong khả năng của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Ngày mai, tôi chỉ mong các cầu thủ thể hiện hết mình, còn kết quả thì không thể đoán trước", HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào mở đầu buổi họp báo tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan vào chiều 2/12.

HLV Ha Hyeok Jun và HLV Kim Sang Sik tham dự buổi họp báo trước trận (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Lào nằm chung bảng với Việt Nam và U22 Malaysia tại bảng B. 16h ngày 3/12, U22 Lào sẽ thi đấu với U22 Việt Nam và 4 ngày sau sẽ thi đấu với U22 Malaysia. Theo điều lệ của SEA Games 33, chỉ có đội đầu bảng mới chắc chắn có quyền vào bán kết.

Tại bảng B, U22 Lào không được đánh giá cao như U22 Việt Nam hay U22 Malaysia trong việc tìm vé vào bán kết, tuy nhiên HLV Ha Hyeok Jun cho rằng điều đó không có nghĩa ông và các học trò sẽ từ bỏ hy vọng vượt qua vòng bảng.

“Để vượt qua vòng bảng, thắng một trận và hòa một trận cũng có thể đủ, mặc dù việc vào bán kết chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi hiện có hai cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan, họ có trình độ cao và có thể tạo hiệu ứng tích cực để cả đội hướng tới chiến thắng”, ông nói.

HLV Ha Hyeok Jun bắt tay HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nói về việc đối đầu với đồng hương Kim Sang Sik, HLV Ha Hyeok Jun cho biết: “Chúng tôi đã gặp nhau bốn lần và HLV Kim Sang Sik đã nâng tầm chuyên môn lên một mức mới. Tuy nhiên, ở trận vừa qua (đội tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 19/11), chúng tôi thiếu một chút may mắn. Ngoài ra cũng có một số chi tiết chuyên môn cần cải thiện, và chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh cho trận đấu ngày mai”.

HLV Ha Hyeok Jun cũng nhắn nhủ tới các cổ động viên của xứ triệu voi: “Lào là quốc gia không có dân số lớn tại Đông Nam Á, nhưng tình yêu bóng đá của họ chẳng kém bất kỳ nơi nào. Đất nước vừa kỷ niệm 50 năm giành độc lập và đây sẽ là cơ hội để chúng tôi mang lại những ký ức đẹp cho người dân Lào”.