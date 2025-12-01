Khuất Văn Khang: “Trận gặp U22 Lào không nói trước được điều gì”

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi tại khách sạn, 17h chiều 1/12, U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Bangkok (Thái Lan), chuẩn bị cho trận mở màn bảng B, môn bóng đá nam SEA Games.

Theo ghi nhận, tinh thần các cầu thủ đều rất tốt. HLV Kim Sang Sik yêu cầu toàn đội phải có sự tập trung cho từng trận đấu một, bởi bất cứ sai lầm nào cũng phải trả giá đắt. Theo Điều lệ, chỉ có đội đứng đầu bảng mới có vé trực tiếp vào bán kết SEA Games 33.

Các cầu thủ U22 Việt Nam bắt tay vào tập luyện ngay trong chiều 1/12 (Ảnh: VFF).

Nói về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam, Khuất Văn Khang cho biết: “Chúng tôi có một tuần tập luyện tại Vũng Tàu. HLV Kim Sang Sik chủ yếu cho đội tập chiến thuật. Trước khi sang Thái Lan, HLV trưởng loại 5 cầu thủ để chốt danh sách.

Tôi nghĩ rằng trong danh sách 28 cầu thủ ban đầu ai cũng xứng đáng tham dự SEA Games nhưng theo quy định của giải đấu chỉ được đăng ký 23 người. Khi chúng tôi có mặt tại đây, tất cả phải cố gắng nhiều, đạt được sự kỳ vọng của HLV cũng như người hâm mộ nước nhà”.

Tinh thần tập luyện của các cầu thủ khá thoải mái (Ảnh: VFF).

Theo Văn Khang, U22 Việt Nam cần nâng cao khả năng gắn kết và khâu dứt điểm. Đây là những vấn đề được HLV Kim Sang Sik cho các cầu thủ rèn luyện nhiều thời gian qua.

Với cá nhân, Văn Khang tin rằng mình sẽ có được kết quả tốt hơn so với kỳ SEA Games trước ở Campuchia: “Tôi tham dự SEA Games trước nhưng kết quả không được như mong muốn. Với kỳ SEA Games lần này, chúng tôi quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Tôi nghĩ đó là áp lực nhưng cũng là động lực để anh em bảo ban, cố gắng đạt kết quả tốt nhất”.

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội trên sân tập (Ảnh: VFF).

Về lịch thi đấu, sau trận gặp U22 Lào (3/12), U22 Việt Nam có tới 8 ngày nghỉ ngơi trước trận gặp U22 Malaysia (11/12). Văn Khang đánh giá lịch thi đấu này giống với V-League, giúp toàn đội có thời gian phục hồi sức lực.

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, đội trưởng U22 Việt Nam nhấn mạnh: “U22 Lào chơi rất tốt, có nhiều cầu thủ chơi ở đội tuyển quốc gia Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì nhưng chắc chắn U22 Việt Nam sẽ làm hết sức để giành chiến thắng”.