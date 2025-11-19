CĐV Trung Quốc chỉ trích đội nhà sau khi mất chức vô địch Panda Cup 2025

"Đội tuyển Trung Quốc vẫn thế. Họ luôn để thua ở những trận đấu quan trọng nhất. Quá thất vọng", một CĐV Trung Quốc bày tỏ trên trang Sina Sport sau khi chứng kiến đội tuyển U22 nước này hoà không bàn thắng với U22 Uzbekistan ở lượt đấu cuối giải giao hữu Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô tối 18/11 (giờ Việt Nam).

U22 Trung Quốc để U22 Uzbekistan cầm hoà không bàn thắng khi phải chơi thiếu người kể từ phút 73 của trận đấu (Ảnh: Sina).

Thất vọng của các CĐV Trung Quốc là điều dễ hiểu khi đội bóng đất nước tỷ dân sáng cửa giành chức vô địch sau khi gây sốc bằng việc đánh bại U22 Hàn Quốc ở lượt đấu trước với tỷ số 2-0.

Ở lượt đấu cuối, chỉ cần giành chiến thắng trước U22 Uzbekistan, đoàn quân của HLV Antonio Puche sẽ giành ngôi vương bất chấp U22 Hàn Quốc đã đánh bại U22 Việt Nam 1-0 trước đó ít giờ.

Trong suốt hiệp 1, U22 Trung Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự U22 Uzbekistan. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tạo ra sức ép vô cùng lớn về phía đội khách.

Tuy nhiên, giữa lúc đang thi đấu hứng khởi, U22 Trung Quốc lại tự mắc sai lầm khi hậu vệ Wang Shiqin phải nhận thẻ đỏ sau khi có hành động trả đũa sau pha va chạm với Zhumaev bên phía U22 Uzbekistan.

Việc chơi thiếu người đã khiến U22 Trung Quốc bất lực tìm kiếm bàn thắng trước U22 Uzbekistan và kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0 một cách đáng thất vọng.

"Thật xấu hổ khi U22 Trung Quốc chỉ có đúng một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu", một CĐV Trung Quốc chỉ trích lối chơi nhạt nhoà của đội nhà.

U22 Trung Quốc kết thúc Panda Cup 2025 với vị trí thứ hai (Ảnh: Sina).

"Thẻ đỏ của Wang Shiqin đã trực tiếp phá hỏng một trận đấu hay, làm U22 Trung Quốc lỡ cơ hội giành chức vô địch trên sân nhà", một CĐV khác chỉ trích tấm thẻ đỏ tai hại của cầu thủ Wang Shiqin.

"Hôm nay Baihelamu chơi tệ quá. Mọi người ca ngợi cậu ấy lên mây sau khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Hàn Quốc, nhưng trận đấu này cậu ấy như người vô hình vậy", một CĐV khác lại bày tỏ sự thất vọng với tiền đạo Baihelamu - cầu thủ đã lập cú đúp giúp U22 Trung Quốc đánh bại Hàn Quốc.

"Thật trớ trêu khi U22 Hàn Quốc bị chúng ta đánh bại, lại giành chức vô địch của giải đấu", thêm một CĐV Trung Quốc thất vọng bày tỏ.

"Họ đã cố gắng chống đỡ trong thế trận 10 người đấu với 11 người. Và thật đáng tiếc khi một cú sút phạt của họ lại đưa bóng đập trúng xà ngang. Chỉ cần may mắn thêm một chút nữa thôi, chúng ta đã giành được chức vô địch", một CĐV Trung Quốc nuối tiếc chốt lại.