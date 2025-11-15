“Bóng đá Malaysia lạc lối vì phụ thuộc vào nhập tịch, FIFA không có lỗi”

Ngày 3/11, FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo.

Cựu thủ môn Richard Scully phê phán chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt của bóng đá Malaysia (Ảnh: NST).

7 cầu thủ nói trên vẫn phải chấp hành án “treo giò” một năm của FIFA, mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Đồng thời, đội tuyển Malaysia có khả năng bị loại khỏi Asian Cup 2027.

Bình luận về khủng hoảng của bóng đá Malaysia trong giai đoạn hiện tại, chuyên gia bóng đá Richard Scully nói: “Sự khủng hoảng hiện nay không bắt nguồn từ FIFA. Thực chất, hệ thống của bóng đá Malaysia đã quá yếu kém. Phán quyết của FIFA chỉ làm nổi bật sự yếu kém này”.

“Không có các giải đấu quốc nội cho các cầu thủ từ 13 đến 17 tuổi. Bạn không thể cho ra lò các cầu thủ trẻ có chất lượng bằng các văn bản. Các cầu thủ trẻ cần những giải đấu.

Bản thân tôi từng trưởng thành từ các giải đấu trẻ. Nếu không có những giải trẻ, bóng đá Malaysia lấy đâu ra nền tảng để phát triển?”, chuyên gia bóng đá, cựu thủ môn Richard Scully thốt lên.

Ông Richard Scully hé lộ khâu đào tạo trẻ của bóng đá Malaysia rất tệ (Ảnh: T.H).

Cũng theo ông Richard Scully, thất bại đậm 0-11 mới đây của đội U17 Malaysia trước U17 Croatia là hồi chuông báo động cho chất lượng đào tạo trẻ rất tệ của bóng đá Malaysia.

Chuyên gia Richard Scully bình luận: “Nền tảng của bóng đá Malaysia đã lạc lối từ lâu. Sự phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của toàn bộ nền bóng đá, tác động tiêu cực đến chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ”.

“Thống kê cho thấy các cầu thủ nội của Malaysia rất ít khi được trọng dụng ở các CLB. Bóng đá Malaysia phải thay đổi thực tế này. Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển quốc gia, phán quyết của FIFA và trận thua 0-11 trước U17 Croatia là những hồi chuông cảnh báo về sự lạc lối mà chúng ta đang đối diện”, vẫn là lời của cựu thủ môn Richard Scully.

Liên quan đến vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt, FAM có ý định kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc FAM đã nộp đơn kiện hay chưa?