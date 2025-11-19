Thủ quân U22 Việt Nam đứt dây chằng, lỡ hẹn SEA Games

U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc với tỉ số 0-1, lỡ cơ hội vô địch Panda Cup 2025. Tuy nhiên, chấn thương của tiền vệ Nguyễn Văn Trường mới là điều đáng tiếc nhất. Anh bị đau sau một pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, rồi tiếp đất không tốt ở cuối hiệp 2.

Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện, Văn Trường bị đứt dây chằng bán phần trước đầu gối và một số tổn thương khác. Đây là một dạng chấn thương phức tạp, cần nghỉ nhiều ngày để hồi phục. Trước mắt, Văn Trường sẽ cùng U22 Việt Nam về nước và tiếp tục được theo dõi.

Mất Văn Trường là tổn thất nặng với U22 Việt Nam tại SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Theo các bác sĩ, ngay cả khi không tiến hành phẫu thuật thì Văn Trường cũng khó có thể kịp hồi phục để tham dự SEA Games 33 diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Đây là một tổn thất lớn với U22 Việt Nam bởi Văn Trường là cầu thủ có vai trò rất quan trọng, có nhiều kinh nghiệm.

Trong trường hợp vắng Văn Trường, HLV Kim Sang Sik buộc phải gọi cầu thủ mới để thay thế. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình.

Theo kế hoạch, sau khi về nước vào chiều 19/11, U22 Việt Nam hội quân trở lại và tiếp tục tập luyện tại Vũng Tàu (TPHCM) từ ngày 23/11. Thầy trò HLV Kim Sang Sik lên đường sang Thái Lan dự SEA Games vào ngày 2/12.

Tại vòng bảng, U22 Việt Nam đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 4/12, sau đó gặp U22 Malaysia vào ngày 11/12 tại Songkhla (Thái Lan).