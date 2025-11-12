U22 Trung Quốc liên tiếp nhận tin dữ trước trận gặp U22 Việt Nam

Vào lúc 18h35 hôm nay (12/11), U22 Việt Nam bước vào trận đấu mở màn giải giao hữu Panda Cup với chủ nhà U22 Trung Quốc tại Thành Đô. Trước trận đấu này, U22 Việt Nam gặp khó khi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Toàn đội di chuyển gấp gáp sang Trung Quốc ngay sau khi vòng 11 V-League kết thúc.

Kuai Jiwen không thể tham dự trận đấu với U22 Việt Nam vì bận thi đấu ở Đại hội thể dục thể thao quốc gia (Ảnh: Sina).

Nhiều cầu thủ như Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Hà và Viktor Lê có khả năng cao không ra sân vì mới sang Trung Quốc ngày hôm qua. Họ không kịp tập luyện và hồi phục thể lực trước trận đấu với U22 Trung Quốc.

Tuy nhiên, tình cảnh của đội chủ nhà cũng không khá hơn. Đội bóng này mất khá nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. Theo đó, chỉ có 18/30 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập của U22 Trung Quốc góp mặt.

Trong đó, ba cầu thủ quan trọng nhất là Liu Chengyu, Kuai Jiwen và Li Xinxiang vắng mặt vì bận tham dự Đại hội thể dục thể thao quốc gia. Dù chưa tới 20 tuổi nhưng họ đã có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Ba cầu thủ Peng Xiao, Wang Yudong và Zhang Aihui rút lui khỏi danh sách tham dự trận gặp U22 Việt Nam vì dính chấn thương. Thậm chí, họ cũng khó kịp hồi phục để thi đấu hai trận còn lại gặp U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.

U22 Trung Quốc mất một nửa đội hình ở trận gặp U22 Việt Nam (Ảnh: Sina).

Theo báo giới Trung Quốc, HLV Antonio Puche sẽ sử dụng đội hình chắp vá tạm bợ cho trận đấu gặp U22 Việt Nam. Điều đó ảnh hưởng tới lối chơi của U22 Trung Quốc. Nên nhớ, hồi tháng 3, ở giải giao hữu tại Diêm Thành, U22 Trung Quốc rất vất vả mới kiếm được trận hòa trước đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

Ngoài U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc, giải Panda Cup 2025 còn có sự góp mặt của hai đội bóng mạnh là U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.