U22 Việt Nam gặp khó trước trận đấu với Trung Quốc

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội U22 Việt Nam sẽ chia làm ba nhóm di chuyển sang Thành Đô (Trung Quốc). Nhóm đầu tiên xuất phát vào sáng nay (10/11) ở sân bay Nội Bài bao gồm ban huấn luyện cùng 12 cầu thủ.

Nhóm 12 cầu thủ U22 Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài sang Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Các cầu thủ trong nhóm này gồm Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn (CLB PVF-CAND), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (Becamex TPHCM), Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Công Phương và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel).

Nhóm thứ hai gồm một số cầu thủ của Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Ninh Bình và Công An TPHCM vừa thi đấu từ tối qua. Họ sẽ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Trung Quốc vào hôm nay.

Nhóm này gồm các cầu thủ Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Tân.

Nhóm thứ ba gồm các cầu thủ bận thi đấu các trận đấu muộn ở vòng 11 V-League vào tối nay. Họ sẽ di chuyển sang Trung Quốc trong ngày mai (11/11). Các cầu thủ thuộc nhóm này gồm Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Hà và Viktor Lê.

Theo lịch trình, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có duy nhất một buổi tập vào chiều ngày 11/11 để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi ra quân gặp U22 Trung Quốc vào 18h35 ngày 12/11.

U22 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải Panda Cup (Ảnh: Minh Quân).

Rất có thể, những cầu thủ nằm trong nhóm thứ ba sẽ lỡ hẹn với trận mở màn gặp chủ nhà U22 Trung Quốc vì không kịp tập luyện và hồi phục thể lực. Ngoài ra, việc chuẩn bị gấp gáp cho giải Panda Cup 2025 được xem là thách thức lớn với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Tuy nhiên, với lực lượng gồm đa số cầu thủ đang duy trì phong độ tốt ở V-League và cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế này.

Theo lịch, ở giải Panda Cup, U22 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U22 Trung Quốc (12/11), U22 Uzbekistan (15/11) và U22 Hàn Quốc (18/11). Sau giải đấu, toàn đội sẽ về nước chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12.