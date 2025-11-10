Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về U22 Việt Nam

Vào ngày 12/11, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận khai mạc giải giao hữu Panda Cup ở Thành Đô (Trung Quốc) gặp đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Trước trận đấu này, báo giới Trung Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt tới U22 Việt Nam.

Tờ Sina khẳng định U22 Việt Nam là đội bóng giàu kinh nghiệm (Ảnh: Minh Quân).

Trong bài phân tích sức mạnh của U22 Việt Nam, tờ Sina đánh giá: “Cả ba đối thủ U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan đều rất mạnh. Đặc biệt, U22 Việt Nam rất coi trọng giải đấu này khi đây là nơi để thử lửa trước thềm SEA Games 33.

Điểm mạnh của U22 Việt Nam nằm ở tinh thần thi đấu. Trong số 26 cầu thủ được triệu tập tham dự giải đấu này, có tới 14 người từng khoác áo đội tuyển quốc gia. 9 người trong số họ vừa tham gia vòng loại Asian Cup vào tháng 10, bao gồm những cầu thủ chủ chốt như Quốc Việt, Khuất Văn Khang.

Trong khi đó, tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng hồi phục chấn thương. Điều đó giúp sức mạnh của U22 Việt Nam được cải thiện nhiều so với khi tham dự giải giao hữu ở Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc) vào tháng 3. Do đó, nếu không cẩn thận, U22 Trung Quốc có thể thất bại trước đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh ngay trong trận mở màn giải Panda Cup”.

U22 Việt Nam từng hòa U22 Trung Quốc ở giải giao hữu tại Diêm Thành (Ảnh: Sina).

Tờ Sina cũng nói thêm về đội nhà: “U22 Trung Quốc đã bắt đầu tập trung từ ngày 9/11. Toàn đội coi đây là giải đấu quan trọng, chuẩn bị cho giải U23 châu Á vào tháng 1/2026. U22 Trung Quốc đã triệu tập 30 cầu thủ tốt nhất có thể. Nhiều người trong đó là hạt nhân trong chiến dịch săn vé tham dự Olympic 2026.

So với đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 9, U22 Trung Quốc không có sự phục vụ của Yu Jinyong và Zhang Yixuan vì chấn thương. Một số cầu thủ chủ chốt như Hu Hetao, Xiang Yuwang, Li Zhenquan và Bao Shimeng đã trở lại đội. Đặc biệt, tiền vệ Yimulan cũng đã trở lại sau 7 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương”.

Theo lịch, ở giải Panda Cup, U22 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U22 Trung Quốc (12/11), U22 Uzbekistan (15/11) và U22 Hàn Quốc (18/11). Sau giải đấu, toàn đội sẽ về nước chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12.