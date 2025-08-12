Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng

Trước thềm trận đấu với Thái Lan trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ hai bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á khi có cùng 6 điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung cần một chiến thắng trước Thái lan để giành ngôi đầu bảng. Cuối cùng, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực trước Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng với 9 điểm sau ba chiến thắng. Chúng ta sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng bán kết. Trong khi đó, Thái Lan xếp thứ hai bảng A và gặp đội nhất bảng B ở vòng đấu sau.

Bước vào trận đấu, tuyển nữ Thái Lan nhập cuộc tốt hơn so với chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút đầu, đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã trở lại mạnh mẽ.

Chúng ta đã tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của Thái Lan. Cuối cùng, điều gì đến cũng đã đến. Phút 36, Huỳnh Như nỗ lực đi bóng bên cánh phải, trước khi tạt bóng vào vòng cấm. Thu Thảo đã dứt điểm một chạm tung lưới Thái Lan.

Niềm vui của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi chậm, kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Thái Lan dồn lên trong bế tắc. "Voi chiến" không có nhiều cơ hội nguy hiểm.

Hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam chơi tập trung và không cho Thái Lan cơ hội tiếp cận khung thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam.

Bảng xếp hạng bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á (Ảnh: AFF).

Vào lúc 19h30 hôm nay (12/8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chiến quyết định ở bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á với đội tuyển nữ Thái Lan trên sân nhà Lạch Tray (Hải Phòng).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trận đấu này trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Kể từ đầu giải, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu khá tốt khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đội nữ Campuchia và thắng 7-0 trước đội nữ Indonesia. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn xếp nhì bảng khi kém Thái Lan hiệu số bàn thắng bại.

Đội bóng xứ Chùa vàng đã giành chiến thắng cả hai trận với cùng tỷ số 7-0 trước đội nữ Campuchia và Indonesia. Họ đang xếp trên đội tuyển nữ Việt Nam khi ghi nhiều hơn 1 bàn.

Điều đó đồng nghĩa rằng đội tuyển nữ Thái Lan chỉ cần hòa trong trận đấu này để giành ngôi nhất bảng A, trong khi nhiệm vụ của đội tuyển nữ Việt Nam là giành chiến thắng.

Dù sao, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thể tự tin. Trong hai lần chạm trán gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đều giành chiến thắng. Ở Asian Cup 2022, chúng ta đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-0. Tới kỳ SEA Games cùng năm, các cô gái Việt Nam cũng hạ gục Thái Lan với tỷ số 1-0.

Thực tế, Thái Lan không hẳn ở thời kỳ sung mãn. Trước thềm giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đội bóng này đã mất vé tham dự giải bóng đá nữ châu Á sau thất bại trước Ấn Độ. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới chiến thắng trong trận đấu này.

Một chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp bóng đá nữ Việt Nam khẳng định vị thế và có lợi thế nhất định ở vòng bán kết khi đứng đầu bảng A.