HLV Mai Đức Chung hé lộ thông tin không vui về đội tuyển nữ Việt Nam

Sau trận thắng Thái Lan 1-0 tối qua (12/8) trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), HLV Mai Đức Chung nói: “Ở trận đấu vừa diễn ra, Ngân Thị Vạn Sự bị căng cơ đùi. Trong khi đó, tiền vệ Dương Thị Vân bị chấn thương dây chằng. Cô ấy cần 2-3 tuần nghỉ ngơi, hồi phục”.

“Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 xem như chấm dứt với Dương Thị Vân. Dù vậy, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn Hải Linh thi đấu vị trí này. Hải Linh thể hiện tốt trước đội tuyển nữ Thái Lan”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận tiền vệ Dương Thị Vân nghỉ đến hết giải năm nay (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam một lần nữa đánh bại Thái Lan ở giải bóng đá nữ khu vực. Lần này, chúng ta hạ đội bóng xứ sở Chùa Vàng trên Lạch Tray (Hải Phòng), trước khoảng 25.000 khán giả.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Con số 25.000 khán giả khiến tôi nhớ lại trận chung kết nội dung bóng đá nữ ở SEA Games 22 năm 2003, cũng trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Sự cổ vũ của các cổ động viên (CĐV) tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, giúp toàn đội tự tin”.

“Tôi hy vọng ở những trận đấu tiếp theo của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, khán giả tiếp tục đến sân đông hơn nữa”, HLV Mai Đức Chung kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội nhà.

Huỳnh Như đá tiền vệ trong trận gặp Thái Lan (Ảnh: Tuấn Bảo).

Còn về chuyên môn của trận đấu với Thái Lan, vị HLV lão luyện này nhận định: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan không có ý định giấu bài trong trận đấu vừa rồi với đội tuyển nữ Việt Nam. Theo tôi, họ chủ động chơi phòng ngự phản công”.

“Thái Lan không thể ghi bàn vì đội tuyển nữ Việt Nam chơi phòng ngự rất tốt. Còn về việc Huỳnh Như chưa ghi bàn, tôi cho rằng đây không phải là vấn đề lớn. Ở trận này, Huỳnh Như chơi ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo.

Bóng đá là môn tập thể, Huỳnh Như vẫn đóng góp rất lớn cho tập thể. Cô ấy có khả năng cầm bóng tốt, có khả năng kiến thiết bóng hay, lại có kinh nghiệm. Tôi để Huỳnh Như đá tiền vệ để cô ấy phát huy những yếu tố nói trên, còn Bích Thùy đá tiền đạo nhằm tận dụng tốc độ của Bích Thùy trong tấn công”, vẫn là lời của HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết với vị trí đầu bảng A. Chúng ta có 9 điểm sau 3 trận vòng bảng, ghi được tổng cộng 14 bàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào. Đối thủ của đội chủ nhà ở bán kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B kết thúc tối 13/8.

Xếp hạng bảng A (Ảnh: ASEAN Football).