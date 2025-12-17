Tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trong ba trận đấu

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa nhận án phạt mới nhất của FIFA liên quan tới vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Trong cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Jorge Palacio chủ trì, FIFA kết luận FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận đấu quốc tế cấp độ 1.

FIFA xử thua Malaysia trong ba trận giao hữu trong năm 2025 (Ảnh: FAM).

Đó là các trận đấu giao hữu của Malaysia với Cape Verde vào ngày 29/5 (hòa 1-1), với Singapore vào ngày 4/9 (thắng 2-1), gặp Palestine vào ngày 8/9 (thắng 1-0).

FIFA quyết định xử thua 0-3 với Malaysia trong ba trận đấu này. Đồng thời, FAM bị phạt thêm số tiền 10.000 CHF (khoảng 330 triệu đồng). FAM sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản để được Ủy ban kỷ luật FIFA giải thích lý do của quyết định trước khi xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện trong vấn đề này.

Còn trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 không thuộc quyền phán xử của FIFA. Thay vào đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới là cơ quan đưa ra quyết định xử phạt với Malaysia. Do đó, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ đợi thêm thời gian để biết được số phận của mình ở Asian Cup 2027.

AFC vẫn chưa đưa ra án phạt với Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam và Nepal được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ có vé tham dự Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới trận đấu quyết định gặp Malaysia vào tháng 3/2026.

Hiện tại, FAM đang kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Họ chưa có phản hồi về án phạt mới nhất của FIFA.