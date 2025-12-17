Ủy ban điều tra Malaysia công bố kết quả, FAM chờ nhận án phạt của AFC

"Có những sai sót nghiêm trọng trong công tác giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính của ban lãnh đạo FAM, dẫn đến xảy ra bê bối mà không bị phát hiện hay can thiệp kịp thời", Ủy ban Điều tra Độc lập (ICC) nhấn mạnh khi công bố kết quả sau gần 2 tháng thực hiện điều tra bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia dẫn tới án phạt từ FIFA.

Uỷ ban điều tra độc lập Malaysia xác nhận nhiều vi phạm trong quy trình nhập tịch cầu thủ của FAM (Ảnh: VFF).

Theo đó, hồi tháng 9, FIFA đã ra án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng) với FAM, phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia mỗi người 2.000 franc (65 triệu đồng) kèm theo treo giò 12 tháng.

Vụ bê bối gian lận nhập tịch buộc FAM phải thành lập ICC từ tháng 10, để điều tra toàn bộ quá trình nhập tịch 7 cầu thủ gốc nước ngoài bị FIFA xác định dùng hồ sơ giả mạo. Đến hôm nay 16/12, một báo cáo điều tra dài 59 trang đã chỉ ra những điểm yếu trong hệ thống quản lý hành chính của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

"Cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif, người đứng đầu ICC đã kết luận rằng một số tài liệu quan trọng được sử dụng để chứng minh tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch thiếu tính xác thực và cũng như bằng chứng hỗ trợ.

ICC cũng phát hiện ra rằng các biện pháp kiểm soát của FAM đã không được thực hiện đầy đủ, để phát hiện ra các vấn đề trước khi nộp hồ sơ lên FIFA", tờ New Straits Time dẫn lại công bố của ICC về sai phạm của FAM.

Tuy nhiên, ICC cũng thừa nhận không thể xác định chắc chắn ai đã làm giả các hồ sơ bị cáo buộc. Điều này bắt nguồn từ việc công chứng viên xác minh hồ sơ không chịu hợp tác và không thể tìm thấy người đại diện của 7 cầu thủ.

ICC khuyến cáo FAM trình báo cảnh sát ngay lập tức vụ việc này, đồng thời tiến hành các biện pháp kỷ luật nội bộ thích hợp và thực hiện cải cách hệ thống. Những hành động này rất cần thiết để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn và khôi phục uy tín cũng như tính chính trực trong hoạt động của FAM.

Theo truyền thông Malaysia, với công bố của ICC, FAM gần như không có cơ hội chiến thắng khi quyết định kiện FIFA ra Toà án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Điều này cũng đồng nghĩa án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ chuẩn bị giáng xuống với FAM nói riêng và bóng đá Malaysia nói chung.

"Về việc chúng tôi thắng hay thua, chúng tôi hoàn toàn để cho CAS quyết định", Chủ tịch lâm thời của FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi tuyên bố.