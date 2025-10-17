Tổng thư ký FAM nhận cái kết buồn sau bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ

Theo tờ New Straight Times, ông Datuk Noor Azman Rahman đã bị đình chỉ chức vụ để cho phép một Ủy ban độc lập giải quyết bê bối nhập tịch cầu thủ gây tổn hại uy tín cho bóng đá nước này.

Trước đó FIFA cáo buộc FAM đã nộp các tài liệu giả mạo hoặc cố tình làm sai lệch hồ sơ, khi khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch đều có ông bà là người Malaysia, đủ điều kiện để đại diện cho quốc gia này.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman chính thức bị đình chỉ chức vụ sau bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ (Ảnh: NST).

Tuy nhiên cuộc điều tra của FIFA cho thấy không có cầu thủ nào thực sự có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở quốc gia Đông Nam Á này. Cả 7 cầu thủ bị cấm đều đã chơi trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào tháng 6.

Ngày 26/9, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), riêng 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) kèm án treo giò 12 tháng.

Đáng chú ý, không chỉ liên quan đến trận đấu với Việt Nam, FAM còn phải đối mặt với đơn kiện từ Liên đoàn bóng đá Nepal gửi tới FIFA khi sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ (cụ thể là tiền vệ Hector Hevel) để giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng Nam Á.

"Chúng tôi đã liên hệ về một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong trận đấu. Do đó, kết quả trận đấu phải được hủy bỏ", Indra Man Tuladhar, Tổng giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Nepal cho biết.

Truyền thông Malaysia cũng cho biết, hiện tại FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA và tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân dẫn tới bê bối của bóng đá nước nhà.