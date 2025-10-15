Bóng đá Malaysia chính thức gửi đơn kháng cáo lên FIFA

Trả lời truyền thông Malaysia hôm nay (15/10), Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi nói: “Khi chúng tôi nộp đơn kháng cáo, điều đó có nghĩa là chúng tôi hy vọng sẽ nhận được kết quả tích cực. Các luật sư của chúng tôi đều là những người giàu kinh nghiệm ở nước ngoài”.

“Ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia Malaysia là những người chuyên nghiệp, họ am hiểu các quy định của bóng đá quốc tế, họ có mối quan hệ tốt với nhiều luật sư quốc tế.

FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA (Ảnh: ASEAN Football).

Các luật sư này nắm trong tay mạng lưới các chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, họ có thể hỗ trợ chúng tôi trong quá trình kháng cáo”, ông Datuk Yusoff Mahadi nói thêm.

Trước đó, vào ngày 26/9, FIFA tuyên bố “treo giò” 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, vì dùng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Đến ngày 6/10, FIFA công bố bằng chứng cho thấy nhóm các cầu thủ nhập tịch nói trên có ông hoặc bà sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, chứ không phải sinh ra ở Malaysia như hồ sơ mà FAM cung cấp cho FIFA.

Dù vậy, cũng trong ngày nói trên, FIFA cho phép FAM gia hạn thời gian kháng cáo. Theo Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi, đơn kháng cáo của FAM chỉ được gửi đến FIFA vào sáng nay (15/10), trước khi thời hạn nhận đơn của FIFA chính thức kết thúc.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi (Ảnh: NST).

Ông Datuk Yusoff Mahadi hé lộ: “Lần kháng cáo này có thể coi là cơ hội thứ hai của chúng tôi, trong vụ việc chứng minh tính chính xác của hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia. Tôi tin đội ngũ pháp lý của FAM đã chuẩn bị cho việc này một cách tỉ mỉ”.

“Không hề có chuyện chúng tôi vội vàng hay chịu áp lực ở đợt nộp hồ sơ lần này. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các phán quyết từ nay về sau sẽ có lợi cho bóng đá Malaysia”, vẫn là lời của người tạm quyền giữ vị trí cao nhất ở Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Hiện tại, FIFA chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về đơn kháng cáo của FAM. Nếu FAM kháng cáo thành công, các án phạt đã nêu ở trên của các cầu thủ có liên quan và của FAM sẽ bị gỡ bỏ.

Ngược lại, nếu FAM thua kiện, họ có thể kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Nếu vẫn thua kiện, có khả năng bóng đá Malaysia sẽ nhận thêm các án phạt bổ sung của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong đó bao gồm cả nguy cơ bị xử thua các đội tuyển Việt Nam và Nepal, bị loại khỏi Asian Cup 2027.