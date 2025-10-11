Báo Malaysia khuyên Liên đoàn bóng đá nước nhà ngừng đối đầu FIFA

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã gia hạn thời gian kháng cáo dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. 7 người này bị treo giò 12 tháng và bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Liên quan đến vấn đề kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nói trên, tờ New Straits Times của Malaysia bình luận: “FAM có thể rút kinh nghiệm từ bài học của Timor Leste. Vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia tương tự như vụ tai tiếng mà bóng đá Timor Leste từng gặp phải vài năm trước”.

Cuộc chiến pháp lý giữa FIFA và FAM liên quan đến cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn đang tiếp diễn (Ảnh: ASEAN Football).

“Đây là lời cảnh báo cho các liên đoàn bóng đá có khâu quản lý yếu kém tại châu Á. Vài năm trước, AFC từng trục xuất Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup (2019, 2023), sau khi AFC phát hiện 12 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của Timor Leste sử dụng giấy tờ giả mạo. Các cầu thủ này xuất hiện ở đội tuyển Timor Leste từ năm 2011 đến 2015”, New Straits Times thông tin thêm.

Theo tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia, điểm nguy hiểm với một nền bóng đá sai phạm nằm ở chỗ, án phạt của AFC không xuất hiện ngay lập tức, mà nó có thể đến sau đó vài tháng, thậm chí vài năm. Đồng thời, thời hạn của các án phạt này kéo dài, gây hệ lụy sâu rộng cho nền bóng đá có liên quan.

Tờ New Straits Times viết tiếp: “AFC không khoan nhượng với đối với các nền bóng đá sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Ban đầu Timor Leste từng phủ nhận các hành vi sai trái của mình. Timor Leste cũng kháng cáo, nhưng không thuyết phục được FIFA”.

“Thời điểm FIFA và AFC bắt đầu điều tra bóng đá Timor Leste là từ năm 2015, nhưng mãi đến năm 2018, FIFA mới chính thức thông qua các lệnh trừng phạt dành cho nền bóng đá này, tức là mất gần 3 năm”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia.

AFC vẫn để cho đội tuyển Malaysia hoàn tất vòng loại Asian Cup 2027, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nền bóng đá nước này sẽ không bị phạt (Ảnh: NST).

Chính vì thế, cho dù Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul phát biểu rằng sẽ để cho đội tuyển Malaysia thi đấu đến hết vòng loại Asian Cup 2027 (hết tháng 3/2026), vẫn không có gì đảm bảo rằng đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ được tham dự vòng chung kết (VCK) giải đấu này.

Tờ New Straits Times dẫn lời luật sư chuyên về thể thao Richard Wee để khuyên FAM: “Chìa khóa để FAM thuyết phục FIFA và AFC là minh bạch và hợp tác, chứ không phải là đối đầu. Quy trình kỷ luật của FIFA và AFC có thể mất một đến hai năm. Nếu có đơn kiện gửi đến Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), sự việc sẽ càng kéo dài”.

Tờ báo này đưa ra bình luận: “Con đường phía trước của bóng đá Malaysia phụ thuộc vào cách họ xử lý vấn đề ở thời điểm hiện tại. Vụ việc từng xảy ra với bóng đá Timor Leste cho thấy điều quan trọng là xây dựng lại niềm tin. Đây là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, cởi mở và cải tổ cách làm cũ, chứ không phải là sự thách thức”.

“Timor Leste từ bỏ lỡ đến hai kỳ Asian Cup vì án phạt, họ dần dần bị cô lập trong thế giới bóng đá. Họ chỉ được công nhận trở lại sau khi áp dụng quy trình xác minh tư cách cầu thủ gốc nước ngoài chặt chẽ hơn, sàng lọc những người này kỹ hơn”, New Straits Times khẳng định.