Nepal gửi đơn kiện lên FIFA, quyết đòi lại công bằng trước Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Nepal (ANFA) đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA sau khi tổ chức này đưa ra động thái trừng phạt Malaysia vì nhập tịch gian lận 7 cầu thủ. Mặc dù đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng lớn nhất từ vụ gian lận này nhưng phía Nepal cho rằng mình cũng bị ảnh hưởng.

Nepal đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA vì Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 (Ảnh: FAM).

Theo đó, ANFA khẳng định trong trận đấu đó, Malaysia đã sử dụng Hector Hevel, một trong 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA nêu tên trong nhóm làm giả hồ sơ nhập tịch. Thậm chí, Hector Hevel còn đóng góp 1 bàn thắng vào lưới Nepal.

Nếu đơn kiện của ANFA được FIFA và sau đó là AFC tiếp nhận thì đội tuyển Malaysia có thể đối diện với nguy cơ nhận thêm án phạt xử thua 0-3 ở trận gặp Nepal. Nếu vậy, hy vọng giành vé tham dự Asian Cup 2027 của “Bầy hổ” gần như đã khép lại.

AFC được cho là đang chờ phán quyết của FIFA và Tòa án thể thao (CAS) trước khi đưa ra quyết định xử phạt cuối cùng. Theo động thái mới nhất, AFC cho phép FAM thời hạn chót để hoàn tất các thủ tục pháp lý vào ngày 31/3/2026. Trong thời gian này, Malaysia vẫn được thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm.

Điều đó có nghĩa rằng, rất có thể, AFC sẽ chỉ tuyên án phạt khi Malaysia hoàn tất giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027 (trong đó có trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026). Điều này có thể khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chịu sức ép ở lượt về, khi thất bại 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi vào tháng 6 vừa qua.

Malaysia đối diện với án phạt nặng từ FIFA và AFC (Ảnh: VFF).

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết: “AFC phải chờ FAM hoàn tất các bước pháp lý. Các bước tiếp theo là FAM kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA và nếu cần thiết là lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Mọi thứ đều phụ thuộc vào FAM”.

Ông cũng cho biết thêm rằng Tòa án bóng đá của FIFA vẫn đang xem xét tính hợp lệ của các cầu thủ này, có nghĩa là vụ việc vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Vị sếp lớn của AFC nói: “Quá trình pháp lý vẫn đang diễn ra và chỉ khi AFC nhận được kết quả đầy đủ từ FIFA, chúng tôi mới có thể thực hiện hành động cần thiết. Về cơ bản, FAM có thời gian đến ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup, tức là ngày 31/3/2026, để hoàn tất thủ tục pháp lý. AFC sẽ cần danh sách cuối cùng các đội đủ điều kiện để tiến hành bốc thăm Asian Cup”.

Vào lúc 20h hôm nay (14/4), đội tuyển Malaysia sẽ đối diện với Lào trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil.