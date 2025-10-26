Indonesia nói rõ về khả năng rời khỏi AFC, thành lập liên đoàn mới

Trong thời gian qua, giới truyền thông trên khắp châu Á rộ lên thông tin Nhật Bản có khả năng rời khỏi AFC để thành lập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Trong đó, Indonesia được mời tham dự liên đoàn mới này.

Indonesia bác bỏ thông tin rời AFC (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Tổng thư ký PSSI, Yunus Nusi, đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Chia sẻ trong buổi họp báo vào hôm 25/10 sau khi trở về từ Hội nghị AFC tại Saudi Arabia, ông Yunus Nusi cho biết: “Một số quốc gia thành viên AFC đã hỏi chúng tôi về tin đồn cùng Nhật Bản và Hàn Quốc rời khỏi cơ quan quản lý bóng đá châu Á.

Đây là tin đồn vô căn cứ. Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ sớm bị dập tắt. Người hâm mộ Indonesia không nên cổ xúy cho thông tin không có thật này. Đó là điều không tốt cho PSSI và đội tuyển Indonesia. AFC rất nhạy cảm với thông tin từ giới truyền thông”.

Trước đó, tờ Football Tribe (Nhật Bản) đã liên hệ với những nguồn tin quan trọng trong nội bộ của JFA để hỏi về thông tin này. Một vị quan chức giấu tên của JFA tiết lộ: “Thông tin đó hoàn toàn vô căn cứ. Không ai biết nguồn gốc của tin đồn này đến từ đâu. Đây chỉ là những lời đồn nhảm nhí”.

Thông tin trên bắt nguồn từ truyền hình UTV (Iraq). Theo đó, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) cảm thấy bất mãn với cách điều hành và các quyết định thiếu công bằng của AFC. Do đó, họ đang cân nhắc rời khỏi cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á để thành lập liên đoàn riêng, có tên là Liên đoàn bóng đá Đông Á (East Asian Confederation).

Một số quốc gia khác, trong đó có Iraq, Uzbekistan, Australia, Indonesia, Thái Lan được cho là cân nhắc gia nhập nếu kế hoạch này trở thành hiện thực.

Trước đó, Nhật Bản cũng bác bỏ thông tin rời AFC (Ảnh: Getty).

JFA đặc biệt không hài lòng với việc AFC thay đổi thể thức AFC Champions League Elite (cúp C1 châu Á) khi chuyển sang thi đấu tập trung ở Saudi Arabia từ vòng tứ kết trở đi từ mùa giải trước.

Liên đoàn bóng đá xứ Mặt trời mọc cho rằng AFC đang bị phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ Saudi Arabia và Qatar. Do đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á có không ít quyết định thiếu công tâm, nghiêng về các đại diện của Tây Á.

Mới đây, Indonesia cũng chịu bất lợi lớn khi phải thi đấu vòng loại thứ 4 World Cup 2026 ở Saudi Arabia. Thậm chí, AFC còn bố trí trọng tài Tây Á điều khiển trận đấu giữa Indonesia và chủ nhà Saudi Arabia.