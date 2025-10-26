FIFA tạo ra giải đấu mới ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Sự kiện được công bố long trọng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur ngày 26/10. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025 đã có mặt ở sự kiện này.

FIFA tạo ra giải ASEAN Cup, thi đấu theo lịch thi đấu quốc tế của FIFA (Ảnh: NST).

Phát biểu tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác phát triển bóng đá giữa FIFA và ASEAN, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu ra đời với mục tiêu thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá Đông Nam Á, đồng thời trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực thông qua môn thể thao vua.

Ông Infantino nhấn mạnh: “Giải đấu này không chỉ mang lại tác động to lớn cho khu vực Đông Nam Á, mà còn lan tỏa sức ảnh hưởng ra toàn cầu”.

Trước đó, thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa FIFA và ASEAN được ký vào tháng 11/2019 tại Bangkok (Thái Lan). Ông Infantino đánh giá cao ý nghĩa biểu tượng của bản ghi nhớ mới: “Con số 11 mang ý nghĩa đặc biệt trong bóng đá, bởi mỗi đội đều gồm 11 cầu thủ. Giờ đây, chúng tôi cùng 11 quốc gia ASEAN khởi đầu một hành trình mới nhằm đưa bóng đá khu vực vươn tầm quốc tế”.

Giải FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA, quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất khu vực. Do đó, giải đấu này nhiều khả năng sẽ được tính điểm cao trên bảng xếp hạng FIFA. “Chúng tôi tin giải đấu này sẽ trở thành cú hích lớn, không chỉ cho bóng đá Đông Nam Á mà còn giúp khu vực tỏa sáng trên bản đồ thế giới,” Infantino nói.

Tuyển

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ lời cảm ơn FIFA vì đã hỗ trợ phát triển bóng đá trong khu vực Đông Nam Á: “Các nhà lãnh đạo ASEAN cam kết thúc đẩy bóng đá, môn thể thao của người dân, của giới trẻ. Đây không chỉ là trò chơi, mà còn là phương tiện để xây dựng thế hệ lãnh đạo mới”.

Tuy nhiên, FIFA chưa công bố chi tiết thể thức hay lịch thi đấu cụ thể của ASEAN Cup mới, cũng như chưa giải thích giải đấu sẽ tương thích thế nào với giải AFF Cup.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch giải AFF Cup. Do đó, nếu FIFA ASEAN Cup được tính điểm cao trên bảng xếp hạng FIFA, “Rồng vàng” hoàn toàn có thể hưởng lợi.