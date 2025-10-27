Lamine Yamal bị “đánh hội đồng”, trả giá đắt vì quá ngạo mạn

Trước thềm trận Siêu kinh điển, Yamal đã thổi bùng lửa chiến khi tuyên bố Real Madrid “vừa ăn cắp, vừa la làng”. Phát ngôn ấy đã khiến nội bộ Los Blancos dậy sóng. Họ tuyên bố sẽ “dạy dỗ” tài năng trẻ của Barcelona bằng màn trình diễn trên sân.

Carvajal khiêu khích Yamal sau trận đấu (Ảnh: Getty).

Thực tế, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã hoàn thành nhiệm vụ này khi giành chiến thắng trước Barcelona với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Los Blancos đã gia tăng khoảng cách với đại kình địch lên thành 5 điểm.

Chưa dừng ở đó, dàn sao Real Madrid không chỉ “dạy dỗ” bằng kết quả mà họ còn “đánh hội đồng” Yamal sau trận đấu. Cầu thủ kỳ cựu Dani Carvajal là người châm ngòi nói thẳng vào mặt đối thủ: “Cậu nói nhiều lắm. Giờ thì nói tiếp đi”.

Sau đó, Yamal định lao vào hậu vệ kỳ cựu của Real Madrid nhưng bị Edouardo Camavinga ngăn lại. Một số cầu thủ ùa vào, Thibaut Courtois thậm chí còn đẩy Yamal và chỉ tay vào mặt người đàn em.

Thần đồng của Barcelona sau đó được lực lượng an ninh cố gắng kéo ra khỏi sân nhưng Vinicius tiếp tục thổi bùng ngọn lửa khi tuyên bố: “Nói nữa đi, thằng nhóc”. Trong trận đấu, tiền đạo người Brazil được cho là đã buông lời khiêu khích với Yamal: “Cậu chỉ biết chuyền về thôi”.

Courtois cũng định lao vào tấn công Yamal (Ảnh: Getty).

Đáp lại, Yamal đã “hẹn Vinicius ra ngoài sân để nói chuyện”. Rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời, ngăn hai cầu thủ không đánh nhau. Vinicius tiếp tục chỉ tay vào mặt Yamal và chửi bới.

Trên mạng xã hội, Bellingham cũng buông ra lời khiêu khích: “Nói thì dễ, làm mới khó. Hala Madrid”.

Cựu tiền vệ Barcelona, Rafinha Alcantara, đã lên tiếng chỉ trích đàn em Yamal vì thiếu chín chắn sau trận thua Real Madrid. Anh nói: “Yamal đã phạm sai lầm vì thiếu kinh nghiệm và sự trưởng thành. Những phát ngôn của cậu ta trước trận đấu vô tình đã tạo động lực cho Real Madrid”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Real Madrid, Guti, đồng tình với quan điểm này: “Lamine Yamal còn quá trẻ để hiểu hết lịch sử và ý nghĩa của cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona. Nếu tôi có mặt ở đây thì tôi đã nhắc nhở cậu ta rồi”.

Sự ngạo mạn vô tình đã tạo ra sức ép cho Yamal trong trận đấu này khi tất cả dư luận và các cầu thủ Real Madrid đều hướng về anh với sự căm phẫn. Chính tiền vệ Tchouameni của Real Madrid thừa nhận: “Yamal đã tự làm hại mình. Những phát ngôn của cậu ta khiến chúng tôi có động lực lớn. Không có ác ý gì nhưng đôi khi những chuyện như vậy khiến bạn trở nên bùng cháy hơn”.

Vinicius chỉ tay, chửi bới Yamal sau trận đấu (Ảnh: Getty).

Vì lý do đó, thần đồng người Tây Ban Nha đã bị chú ý quá nhiều. Những cầu thủ Real Madrid tìm cách phong tỏa, khiến Yamal đã trải qua trận đấu vô cùng tệ hại. Theo thống kê, ngôi sao sinh năm 2007 không ghi bàn, không kiến tạo, không tung ra cú dứt điểm trúng đích nào và mất bóng tới 21 lần trong trận đấu.

Màn trình diễn mờ nhạt của Yamal, cộng thêm sự tệ hại của hàng thủ là nguyên nhân chính khiến Barcelona hứng chịu thất bại tại sân Bernabeu.