Sự cố đến với Liên đoàn bóng đá Malaysia trong lúc rối ren

"Hệ thống quản lý thi đấu chính thức (CMS) của FAM được cho là đã bị các bên vô trách nhiệm tấn công, làm dấy lên lo ngại về tính bảo mật của dữ liệu và hồ sơ bóng đá của quốc gia này", tờ The Star của Malaysia tiết lộ vụ việc vừa mới diễn ra vào ngày 6/10, khi trang web dữ liệu về quản lý thi đấu của FAM bị tin tặc tấn công và nhắn tin đòi tiền chuộc.

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khó khăn sau án phạt của FIFA với cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ (Ảnh: VFF).

"Nếu bạn là chủ sở hữu tên miền, hãy nhấp vào nút bên dưới để thanh toán. Vì lý do bảo mật, nếu không thanh toán trong vòng 13 giờ, tất cả cơ sở dữ liệu sẽ tự động bị xóa", thông báo hiển thị khi truy cập trang web được tờ The Star dẫn lại.

CMS là nền tảng trực tuyến quan trọng lưu trữ thông tin quan trọng, chẳng hạn như hồ sơ cầu thủ, số liệu thống kê trận đấu, đăng ký đội và tài liệu thi đấu, do FAM quản lý.

FAM vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc, nhưng dự kiến ​​sẽ đưa ra tuyên bố này sau khi hoàn tất báo cáo an ninh nội bộ.

Vụ tấn công mạng xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với cơ quan quản lý bóng đá Malaysia, vốn đã chịu nhiều áp lực sau khi FIFA đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch và trừng phạt cơ quan này vì cáo buộc làm giả tài liệu.

Trước đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã buộc tội FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Hệ quả, 7 cầu thủ này đã bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng). FAM có 10 ngày để làm đơn kháng cáo, nhưng hiện tại cơ quan này vẫn chưa làm đơn khi truyền thông Malaysia cho rằng FAM vẫn chờ phán quyết chi tiết từ FIFA về án phạt để có bước xử lý thích hợp.