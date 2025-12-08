HLV Cklamovski chê bóng đá trẻ Malaysia "mộng du cả thập kỷ"

Sau khi các đội tuyển trẻ Malaysia liên tục thất bại ở vòng loại các giải đấu châu lục, huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, đã đưa ra nhận định, phân tích của mình thông qua bài viết: "Bóng đá trẻ Malaysia mộng du trong một thập kỷ hoặc nhiều thập kỷ" trên tờ New Straits Times.

Theo nội dung bài viết, ông Cklamovski đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc về tình trạng của bóng đá trẻ Malaysia, cho rằng hệ thống hiện tại đang hoạt động kém hiệu quả và có nguy cơ đánh mất thêm một thập kỷ phát triển.

Huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia, Peter Cklamovski (Ảnh: NST).

Chiến lược gia người Australia đã dành 10 năm qua để xây dựng và tái thiết các mô hình phát triển bóng đá trẻ tại hai nền bóng đá hàng đầu châu Á (Australia và Nhật Bản), nhận định rằng “cơ chế đào tạo trẻ và nền tảng cơ sở” của Malaysia “về cơ bản đã bị phá vỡ”.

Kinh nghiệm của Cklamovski là minh chứng rõ ràng cho nhận định của ông. Tại Japan League 2024, CLB FC Tokyo dưới sự dẫn dắt của ông đã ra sân với đội hình trẻ nhất lịch sử đội bóng (độ tuổi trung bình 22,7) và đứng thứ 5 châu Á về tổng số phút thi đấu của các cầu thủ U21. Dù vậy, FC Tokyo vẫn cán đích ở vị trí thứ 7, nằm trong nhóm CLB có cường độ thi đấu cao nhất và lập kỷ lục về lượng khán giả của cả đội lẫn giải đấu.

Trước đó, khi dẫn dắt U17 Australia, Cklamovski đã thực hiện cải tổ toàn diện hệ thống tuyển trạch và nhận diện tài năng. Mô hình “Những trận đấu đỉnh cao” do ông khởi xướng là nơi các cầu thủ giỏi nhất từ mọi khu vực đối đầu thường xuyên, cho đến nay vẫn là tiêu chuẩn quốc gia của Australia.

U17 Malaysia thua U17 Việt Nam ở trận quyết định tấm vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 (Ảnh: An An).

Sau khi U17 Malaysia không thể giành vé dự VCK U17 châu Á 2026 và đội U23 thất bại hai lần ở vòng loại trong năm nay, New Straits Times đã đặt câu hỏi: “Vấn đề thực sự nằm ở đâu?”.

“Đó chính là câu hỏi của ngày hôm nay”, Cklamovski đáp. Ông phân tích: “Nếu nhìn vào lịch sử, các đội U23, U20, U17 của Malaysia chưa bao giờ thường xuyên góp mặt tại VCK châu Á. Sự phát triển bóng đá trẻ đang gặp trục trặc và cần được hỗ trợ. Các giải đấu trẻ yếu, cơ cấu thì hỗn loạn. Mỗi bang làm một kiểu. Giải KPM chỉ 11 trận, may lắm mới có 10-11 trận một năm cho U13, U14. Vậy chúng ta còn kỳ vọng gì với tư cách một quốc gia?”.

Theo Cklamovski, Malaysia đang “trông chờ vào phép màu” từ các đội tuyển trẻ dù đường ống đào tạo đã “hỏng”.

“Là HLV đội tuyển quốc gia, tôi phải thi đấu để đạt kết quả ngay lập tức. Nhưng tôi cũng phải lên kế hoạch cho tương lai. Và đó là điều đội bóng đang thiếu, vì mọi thứ quá hỗn loạn”, ông nói.

Khi được hỏi điều đầu tiên sẽ làm nếu có toàn quyền cải tổ, Cklamovski cho biết: “Tôi muốn hiểu rõ cơ chế để cải thiện phát triển thanh thiếu niên. Một cơ hội lớn để nâng cấp hệ thống giáo dục bóng đá và kết nối các trường thể thao. Sau đó, hy vọng các học viện CLB sẽ phát triển hệ thống của họ. Khi đó, chúng ta mới có hai tuyến gồm trường học và CLB cùng hướng về AMD, nơi đào tạo những cầu thủ ưu tú nhất”.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái huấn luyện, lĩnh vực theo ông bị Malaysia bỏ quên hàng thập kỷ. Cklamovski lấy ví dụ từ Nhật Bản, quốc gia mất 30 năm để xây dựng nền móng vững chắc và đang thực hiện kế hoạch tầm nhìn 50 năm.

Tóm lược tình cảnh của bóng đá Malaysia, ông không né tránh: “Nếu bây giờ không thay đổi, nếu cứ quay lưng và nhắm mắt làm ngơ, bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục chìm vào quên lãng. Chúng ta đã mộng du cả thập kỷ rồi”.

HLV Cklamovski kết luận rằng những việc cấp bách phải làm gồm củng cố hệ thống trường học, CLB, đào tạo HLV và phát hiện tài năng trên toàn quốc, nếu không muốn tiếp tục chứng kiến thất bại ở các lứa trẻ.