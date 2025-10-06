Lĩnh đòn trừng phạt nặng từ FIFA, sao nhập tịch Malaysia tuyên bố mạnh mẽ

"Chiến đấu đến cùng", Gabriel Palmero (một trong 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia nhận án phạt treo giò 12 tháng của FIFA) chia sẻ trên Instagram cá nhân, khi anh đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Gabriel Palmero là một trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia nhận án trừng phạt cấm thi đấu 1 năm từ FIFA (Ảnh: Getty).

7 cầu thủ bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch cho những cầu thủ này ra sân trong trận đấu vòng loại Asian Cup với tuyển Việt Nam vào ngày 10/6.

Án phạt của FIFA khiến Gabriel Palmero lĩnh đòn trừng phạt từ CLB chủ quản là Unionistas de Salamanca, khi anh bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn. Dù vậy cầu thủ 23 tuổi tuyên bố anh sẽ không bỏ cuộc để giành lại công lý cho bản thân mình.

“Bất chấp sự bất ổn, cầu thủ 23 tuổi này đã thề sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, công cuộc minh oan của anh và FAM hiện vẫn đang bế tắc, chưa có bất kỳ cập nhật mới nào. Gabriel Palmero có tài năng nhưng cầu thủ này đang đứng trước thử thách lớn trong sự nghiệp của mình”, trang Metro đánh giá.

Không chỉ Gabriel Palmero mà nhiều cầu thủ nhập tịch khác của tuyển Malaysia cũng rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã sau án phạt của FIFA. Mới đây nhất, CLB chủ quản America de Cali (Colombia) tạm thời cắt lương tiền đạo Rodrigo Holgado và buộc cầu thủ này phải nghỉ không lương để tới Malaysia giải quyết sự việc.

Trong khi đó, trung vệ Facundo Garces (gốc Argentina, đang thi đấu cho CLB Alaves của Tây Ban Nha) bị giảm đến 50% giá trị chuyển nhượng.

Trước đó, trung vệ này được trang Transfermarkt (trang web chuyên định giá cầu thủ toàn cầu) định giá khoảng 2 triệu euro (khoảng 62 tỷ đồng). Tuy nhiên, cho đến hôm qua, Transfermarkt hạ giá cầu thủ này xuống rất nhanh, chỉ còn 1 triệu euro (khoảng 31 tỷ đồng).

Đáng chú ý, FIFA cho phép FAM có thời hạn 10 ngày để kháng cáo, nhưng đến thời điểm này cơ quan quản lý bóng đá của Malaysia vẫn chưa nộp đơn kháng cáo. Thông báo gần nhất của FAM chỉ nói rằng đội tuyển Malaysia đang tập trung chuẩn bị cho hai trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, chứ không đề cập đến việc kháng cáo cho 7 cầu thủ bị phạt.